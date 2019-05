Das war's für heute

Die Mannschaft hat die Party jetzt von der Kabine in eine Loge verlegt und die Presse freundlich herauskomplimentiert. Auch die meisten Fans gehen langsam nach Hause oder feiern woanders weiter. Morgen haben die Spieler frei, Trainer Urs Fischer und Manager Oliver Ruhnert äußern auch in einer Presserunde. Die große Aufstiegsfeier mit Dampferfahrt und Empfang auf dem Rathausbalkon gibt es dann am Mittwoch. Wir verabschieden uns für heute. Gute Nacht oder auch schöne After Party.

Bild: Tsp