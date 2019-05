Die Toronto Raptors haben im Finale der nordamerikanischen NBA einen Auftakterfolg gefeiert. Die Kanadier gewannen am Donnerstag (Ortszeit) das erste Spiel der diesjährigen Finalserie gegen Titelverteidiger Golden State Warriors 118:109 (59:49). Das zweite Spiel in der Best-of-Seven-Serie wird am Sonntag ebenfalls in der kanadischen Metropole ausgetragen.

Der 27-jährige Leonard erzielte 23 Punkte und holte acht Rebounds. Pascal Siakam war mit 32 Punkten der erfolgreichste Werfer aufseiten der Raptors. Er avancierte mit 14 Treffern bei 17 Würfen zum Matchwinner für den Champion der Eastern Conference. Marc Gasol steuerte zusätzlich 20 Punkte hinzu. "Wir wissen, dass sie auch nur Menschen sind. Sie sind ein sehr gutes Basketballteam. Sie haben talentierte und schlaue Spieler. Wir müssen einfach raus gehen und diese Aufgabe annehmen", sagte Kawhi Leonard nach der Partie.

Mehr zum Thema Sieg gegen Milwaukee Bucks Toronto Raptors ziehen ins NBA-Finale ein

Der Topscorer im Spiel war Golden States Superstar Stephen Curry (34 Punkte). Der amtierende Meister leistete sich zu viele Ballverluste. Trainer Steve Kerr sagte auf der Pressekonferenz nach dem Spiel: "Das hat das Spiel entschieden. Aus unseren 17 Ballverlusten haben die Raptors 24 Punkte gemacht. Das sagt eigentlich alles." Warriors-Guard Klay Thompson betonte derweil, dass die Kalifornier ihr Ziel für die ersten beiden Spiele der Serie immer noch erreichen können: "Unser Ziel war es, hier ein Spiel zu gewinnen - das ist immer noch möglich. Ich weiß, dass wir wie die Champions antworten werden, die wir nun mal sind." (Tsp/dpa)