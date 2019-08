Kein weiteres Berliner Derby in dieser Saison - vorerst zumindest. In der zweiten Runde des DFB-Pokals kommen sich die beiden Erstligisten aus der Hauptstadt nicht einmal nahe. Der 1. FC Union muss zum SC Freiburg, Hertha BSC hat ein Heimspiel gegen Dynamo Dresden.

Im Topspiel treffen Borussia Dortmund und Borussia Mönchengladbach aufeinander, Titelverteidiger FC Bayern München ist beim Zweitligisten VfL Bochum zu Gast. Die zweite Runde wird am 29. und 30. Oktober ausgetragen, das Finale findet am 23. Mai in Berlin statt.

Ex-Nationalspieler Christoph Metzelder loste im Deutschen Fußballmuseum im Beisein von U21-Coach Stefan Kuntz noch zwei weitere Bundesliga-Duelle aus: Bayer Leverkusen empfängt dabei den SC Paderborn und der VfL Wolfsburg bekommt es mit RB Leipzig zu tun. (Tsp/dpa)

Alle Ansetzungen auf einen Blick:

1. FC Kaiserslautern - 1. FC Nürnberg

SC Verl - Holstein Kiel

MSV Duisburg - TSG Hoffenheim

1. FC Saarbrücken - 1. FC Köln

Darmstadt 98 - Karlsruher SC

Bayer Leverkusen - SC Paderborn 07

SC Freiburg - 1. FC Union Berlin

Fortuna Düsseldorf - Erzgebirge Aue

VfL Bochum - Bayern München

Arminia Bielefeld - FC Schalke 04

Borussia Dortmund - Bor. Mönchengladbach

Hertha BSC - Dynamo Dresden

VfL Wolfsburg - RB Leipzig

Werder Bremen - 1. FC Heidenheim

Hamburger SV - VfB Stuttgart

FC St. Pauli - Eintracht Frankfurt