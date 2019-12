In der Zentrale der Europäischen Fußball-Union in Nyon werden am Montag (ab 12.00 Uhr/live bei Eurosport, Sky Sport News HD und DAZN) das Achtelfinale der Champions League sowie die Zwischenrunde der Europa League ausgelost. In der Königsklasse warten der FC Bayern München, RB Leipzig und Borussia Dortmund auf ihre Gegner, eine Klasse tiefer Bayer Leverkusen, Eintracht Frankfurt und der VfL Wolfsburg.

Deutsche Duelle in den jeweils ersten K.o.-Runden der Europapokal-Wettbewerbe sind ausgeschlossen, das gilt auch für ein direktes Wiedersehen von Gruppengegnern.

Die Töpfe in der Champions League:

Topf 1: Bayern München, RB Leipzig, Paris Saint-Germain, Manchester City, Juventus Turin, FC Liverpool, FC Barcelona, FC Valencia

Topf 2: Borussia Dortmund, Real Madrid, Tottenham Hotspur, Atletico Madrid, FC Chelsea, Olympique Lyon, Atalanta Bergamo, SSC Neapel

PROZEDERE: Gezogen wird aus zwei Töpfen, ein Team aus Topf 1 wird einer Mannschaft aus Topf 2 zugelost. Im ersten Topf befinden sich die gesetzten, vermeintlich stärken Teams, die ihre Gruppen gewonnen haben. Aus Deutschland der FC Bayern und RB Leipzig, dazu unter anderem Jürgen Klopps FC Liverpool und der FC Barcelona. Aus dem zweiten Topf werden die jeweiligen Gruppenzweiten gezogen, also Borussia Dortmund sowie unter anderem Real und Atletico Madrid. Die gesetzten Teams haben im Rückspiel Heimrecht.

HAMMERLOSE: Die Bayern und Leipzig dürften der Auslosung ein klein wenig gelassener entgegensehen. Zwar drohen beiden die Madrider Klubs und der FC Chelsea, RB könnte zudem Bayern-Gruppengegner Tottenham Hotspur zugelost bekommen. In Topf 2 warten aber auch vermeintliche Glückslose wie Atalanta Bergamo oder der SSC Neapel. Der BVB hingegen wird es mit höherer Wahrscheinlichkeit mit einem ganz großen Namen des europäischen Fußballs zu tun bekommen. Einzig der FC Valencia fällt in Topf 1 etwas ab.

NATIONEN: Erstmals findet das Achtelfinale der Königsklasse nur mit Beteiligung aus den Top-5-Ligen Europas statt. Spanien und England sind mit vier Vereinen vertreten, Deutschland und Italien mit drei. Frankreich stellt zwei Vereine.

TERMINE: Bis zum Viertelfinale ist es ein weiter Weg - nicht nur wegen der sportlichen Herausforderung. Die UEFA verteilt die Partien über einen kompletten Monat. Die Hinspiele steigen am 18., 19., 25. und 26. Februar. Die Rückspiele sind für den 10., 11., 17. und 18. März angesetzt. Alle Spiele beginnen um 21.00 Uhr, die Auslosung für die nächsten K.-o.-Runden erfolgt am 20. März.

EUROPA LEAGUE: Dort haben es Bayer Leverkusen als Königsklassen-Absteiger, Eintracht Frankfurt und der VfL Wolfsburg nur in Topf zwei der ungesetzten Teams geschafft. Die Regeln sind dieselben wie bei der Auslosung der Champions League. Die dicksten Brocken wären wohl Ajax Amsterdam, der FC Arsenal, dem Gruppengegner Frankfurt allerdings auf jeden Fall aus dem Weg geht, Inter Mailand, Manchester United und Rekordsieger FC Sevilla. Dass allerdings auch vermeintlich lösbare Aufgaben wie Istanbul Basaksehir nicht immer solche sind, hatte zuletzt Borussia Mönchengladbach schmerzhaft erfahren. Gespielt wird am 20. und 27. Februar. Das Achtelfinale wird am 28. Februar ausgelost. (dpa)