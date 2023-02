Günstiges Los in der Europa League 1. FC Union trifft im Achtelfinale erneut auf Union St. Gilloise

Nach dem geglückten Einzug ins Achtelfinale der Europa League am Donnerstagabend trifft der 1. FC Union Berlin wie bereits in der Gruppenphase auf den belgischen Erstligisten Union St. Gilloise. Das ergab die Auslosung am Freitag am Sitz der Europäischen Fußball-Union in Nyon.

Bayer Leverkusen trifft auf den ungarischen Club Ferencvaros Budapest, der SC Freiburg muss sich mit dem italienischen Topclub Juventus Turin messen.

Union hatte im bislang wichtigsten Europapokalspiel der Vereinsgeschichte am Donnerstagabend 3:1 (2:0) gegen den niederländischen Rekordmeister Ajax Amsterdam gewonnen und somit nach einem 0:0 im Hinspiel den Achtelfinaleinzug perfekt gemacht.

Bayer Leverkusen gewann sein Rückspiel der Zwischenrunde bei der AS Monaco mit 5:3 (3:2, 2:1) im Elfmeterschießen. Damit erreichte das Team von Trainer Xabi Alonso nach dem Vorrunden-Aus in der Champions League und trotz des 2:3 vor einer Woche im eigenen Stadion ebenfalls das Achtelfinale der Europa League.

Der SC Freiburg hatte sich als Gruppensieger bereits für die Runde der besten 16 qualifiziert.

In der Runde der letzten 16 stehen auch der FC Arsenal, Feyenoord Rotterdam und Fenerbahce Istanbul. (dpa)

