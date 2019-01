Wimbledonsiegerin Angelique Kerber hat sicher den Sprung in die zweite Runde der Australian Open schafft. Die Tennis-Weltranglisten-Zweite gewann am Montag 6:2, 6:2 gegen die Slowenin Polona Hercog. Damit überstand die Melbourne-Siegerin von 2016 als erste deutsche Spielerin ihr Auftaktmatch und trifft nun auf die brasilianische Qualifikantin Beatriz Haddad Maia. Julia Görges war zuvor überraschend ausgeschieden. Insgesamt hatten sich sechs deutsche Damen und sieben deutsche Herren qualifiziert.

„Das ist ein besonderer Platz für mich, alles hat hier begonnen“, sagte Kerber in der Rod-Laver-Arena mit Blick auf ihren ersten von drei Grand-Slam-Titeln an gleicher Stelle und kündigte an: „Ich versuche, so weiterzuspielen wie im vorigen Jahr.“

Drei Jahre nach ihrem Triumph an gleicher Stelle und dem letztjährigen Halbfinal-Einzug genügte Kerber eine solide Leistung für den Erfolg gegen Hercog. Die 27 Jahre alte Nummer 92 der Welt versuchte mit aggressivem Spiel, zu Punktgewinnen zu kommen. Allerdings unterliefen ihr dabei viele leichte Fehler, die Kerber in der einen oder anderen engen Situation halfen. Mit der Satzführung im Rücken holte sich Kerber im zweiten Durchgang ein schnelles Break und den 2:0-Vorsprung. Ein Doppelfehler von Hercog bescherte ihr das 4:1, nach 1:12 Stunden machte die 30-Jährige den fünften Erfolg im siebten Vergleich perfekt.

Julia Görges ist schon draußen

Einer anderen Deutschen erging es schlechter als Kerber: Dem perfekten Start in das neue Jahr ist für Julia Görges mit dem Erstrunden-Aus bei den Australian Open eine herbe Enttäuschung gefolgt. Die deutsche Nummer zwei war am Montag gegen die Amerikanerin Danielle Collins nur zwei Punkte vom Sieg entfernt und verlor dann noch 6:2, 6:7 (5:7), 4:6. Damit scheiterte die letztjährige Wimbledon-Halbfinalistin in Melbourne zum ersten Mal seit zehn Jahren wieder in ihrer ersten Partie und dort erst zum zweiten Mal insgesamt schon in Runde eins. Mit der Titelverteidigung beim Turnier in Auckland hatte die Saison noch perfekt begonnen.

„Dass die Enttäuschung da ist, ist klar. Von den ersten zwei Sätzen her kann ich sagen, dass ich ein gutes Match gespielt habe, das ich leider aus der Hand gegeben habe“, sagte Görges. „In Auckland habe ich es geschafft, diese Matches zu drehen und für mich zu entscheiden, und es gibt auch Momente, da passiert das halt nicht.“

Görges wehrte im ersten Durchgang nach zwei Doppelfehlern zwei Breakbälle zum 1:3 ab, danach hatte die Weltranglisten-13. das Geschehen gegen Collins erst einmal sicher im Griff. Gegen die immerhin auf Rang 35 der Welt geführte 25-Jährige schlug Görges nun besser auf und holte sich nach einer halben Stunde den Satz.

Collins blieb bei hochsommerlichen Bedingungen mit ihren druckvollen Grundschlägen jedoch gefährlich, nach einer kurzen Schwächephase lag Görges im zweiten Satz plötzlich 1:4 hinten. Die 30-Jährige, die schon dreimal im Achtelfinale der Australian Open stand, glich sofort wieder aus, verpasste es nach dem nächsten Break zum 6:5 aber, das Match mit eigenem Aufschlag zu entscheiden. Eine Vorhand, die zwei Matchbälle gebracht hätte, landete knapp im Aus. So musste Görges nach dem verlorenen Tiebreak in den dritten Satz. „An manchen Tagen fliegen sie rein, an manchen fliegen sie nicht rein“, meinte sie.

Die Fehlerquote stieg in der Mittagshitze nun immer weiter an, die Chancenverwertung blieb mangelhaft. Eine gute Woche nach dem vielversprechenden Turniersieg in Auckland verabschiedete sich die gesundheitlich leicht angeschlagene Görges in der Margaret-Court-Arena nach 2:24 Stunden bereits aus dem ersten Grand-Slam-Turnier der Saison. Collins erreichte dagegen erstmals die zweite Runde bei einem der vier wichtigsten Tennis-Turniere.

Als erster Favorit überstand der Spanier Rafael Nadal sein Auftaktmatch mit 6:4, 6:3, 7:5 gegen den Australier James Duckworth weitgehend problemlos. Ex-Siegerin Maria Scharapowa aus Russland erteilte der Britin Harriet Dart zuvor beim 6:0, 6:0 sogar die Höchststrafe. (dpa)