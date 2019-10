Für Experimente ist Urs Fischer eher nicht bekannt. Der Trainer des 1. FC Union setzt gewöhnlich auf Kontinuität und Stabilität. Nach drei Niederlagen in Folge versuchte der Schweizer gegen das einzig ungeschlagene Team im deutschen Profifußball dann aber doch mal etwas Neues. Zum ersten Mal in 15 Monaten als Trainer des Bundesliga-Aufsteigers stellte er in der Abwehr auf eine Dreierkette um. Unter der Woche hatte Union die Variante bereits trainiert und angesichts der Wolfsburger 3-4-3-Formation war dieser taktische Kniff durchaus sinnvoll. Nur Erfolg brachten sie nicht. Trotz einer ordentlichen Leistung unterlagen die Berliner dem VfL Wolfsburg durch ein Tor von Wout Weghorst am Sonntag vor 27.012 Zuschauern verdient mit 0:1 (0:0).

In der Anfangsphase wirkten die Berliner in der neuen Formation und mit drei personellen Wechseln – Keven Schlotterbeck, Christopher Lenz und Sheraldo Becker ersetzten Manuel Schmiedebach, Ken Reichel und Akaki Gogia – allerdings nicht souverän. In den ersten zehn Minuten hatten die Niedersachsen gleich vier ordentliche Möglichkeiten, um in Führung zu gehen. Besonders bei der Chance von Weghorst nach einem bösen Fehlpass von Neven Subotic hatte Union Glück, dass Wolfsburgs bester Torjäger den Ball leicht bedrängt nicht an Torwart Rafal Gikiewicz vorbeibrachte.

Der VfL hatte das Geschehen unter Kontrolle, die Berliner kämpften sich aber langsam hinein ins Spiel. Mehr als ein zu zentraler Schuss von Marius Bülter und ein Freistoß neben das Tor durch Robert Andrich kam bei den zaghaften Angriffsbemühungen des Aufsteigers aber nicht hinaus. Das hatte auch etwas damit zu tun, dass Wolfsburg bei potenziell gefährlichen Berliner Kontern zur richtigen Zeit das taktische Foul beging und die Berliner auf Kosten Gelber Karten zwei Mal clever ausbremste.

Der Europapokalteilnehmer zeigte zwar beileibe keine begeisternde Leistung und ließ in vielen Phasen die nötige Präzision in den eigenen Aktionen vermissen, war einem Tor aber deutlich näher. Bei Flanken in den Strafraum war es Weghorst, der die Berliner Verteidiger auf sich zog und damit Platz für seine Mitspieler machte. William und João Victor verfehlten das Tor per Kopf aber jeweils um wenige Zentimeter.

So ging es mit einem torlosen Unentschieden in die Halbzeitpause und beide Trainer verzichteten auf Wechsel. An den Kräfteverhältnissen auf dem Platz änderte sich vorerst ebenfalls nichts: Wolfsburg hatte mehr Ballbesitz, Union gewann die Mehrzahl der Zweikämpfe. In der 53. Minute deutete dann allerdings sehr viel auf ein Führungstor der Gastgeber hin. Wout Weghorst stand nach einem Klammergriff von Marvin Friedrich im Strafraum schon am Elfmeterpunkt und wartete auf das Kommando zur Ausführung. Doch anstatt anzupfeifen, griff sich Schiedsrichter Bastian Dankert ans Ohr und lief an die Seitenlinie. Bei der Überprüfung fiel ihm ein Handspiel Weghorsts auf und so nahm er den Elfmeter zur großen Wut der Wolfsburger wieder zurück.

Deutlich mehr als nur 3300 Gästefans aus Berlin

Die Berliner Fans, die deutlich mehr als nur die 3300 Plätze im Gästeblock ausfüllten, wurden nun noch ein paar Dezibel lauter und versuchten ihr Team nach vorne zu treiben. Christian Gentner, der vor zehn Jahren mit dem VfL sensationell Deutscher Meister wurde, hatte auch zwei Chancen, ließ allerdings die Präzision im Abschluss vermissen. Wolfsburgs Trainer Oliver Glasner brachte mit Josip Brekalo einen frischen Offensivspieler – und das sollte sich auszahlen. Der Kroate steckte vor dem Strafraum geschickt auf Weghorst durch und der Angreifer ließ sich diese Chance nicht entgehen.

Auch Fischer reagierte nun mit den Einwechslungen von Marcus Ingvartsen, Anthony Ujah und Joshua Mees, hatte dabei aber nicht das glückliche Händchen seines österreichischen Kollegen. Union versuchte alles, um die vierte Niederlage in Folge zu verhindern: Zunächst vergab Bülter mit einem Schlenzer links neben das Tor – dann vergab Andrich die wohl beste Chance in der fünften Minute der Nachspielzeit aus der zweiten Reihe. Sein Schuss knapp links neben das Tor war die letzte Aktion.