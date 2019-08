Kevin Großkreutz konnte einem schon leidtun. Der selbsternannte „Dortmunder Junge“ war als Rechtsverteidiger seines KFC Uerdingen im Pokalspiel gegen die schnellen Spieler von Borussia Dortmund im Dauereinsatz. Dass die Krefelder gegen den deutschen Vizemeister lange die Null halten konnten, war damit auch sein Verdienst. Und doch gewann die Borussia, als Großkreutz‘ Kräfte und die seiner Mitspieler schwanden, letztlich verdient mit 2:0 (0:0).

Dabei hätte Großkreutz beinahe mit Freunden und Familie, für die er 200 Karten geordert hatte, auf der Tribüne der Düsseldorfer Arena Platz nehmen müssen. Nach einem üblen Tritt im letzten Drittliga-Spiel sperrte ihn das das Sportgericht des Deutschen Fußballbundes (DFB) für sechs Spiele. Zwei davon auf Bewährung, aber glücklicherweise keins davon im DFB-Pokal. Und so durfte sich Großkreutz stattdessen zu alten Freunden wie Lukasz Piszczek, Marco Reus und Rückkehrer Mats Hummels auf den Platz gesellen. „Für 90 Minuten kenne ich keine Freunde“, erklärte er zwar. Um sich unter ihnen Feinde zu machen, dafür reichte seine Klasse und die seiner Mannschaft aber nicht aus.

Während Hummels und Hazard ihre Pflichtspiel-Saisondebüts gaben, fehlten beim BVB Shinji Kagawa und Maximilian Philipp, die Dortmund kurz vor dem Spiel Richtung Saragossa respektive Moskau verlassen hatten. Auch Julian Brandt war verletzungsbedingt nicht im Kader. Doch auch ohne ihn hielt das Spiel von Beginn an das, das es versprach: ein Duell zweier ambitionierter Klubs. Zwar posaunen die Uerdinger den Aufstiegswunsch nicht so offensiv hinaus wie die Dortmunder den von der Meisterschaft. Doch soll die Rückkehr in die Bundesligen mit den Millionen des Investors Michail Ponomarew kein Traum mehr bleiben.

Gute Freunde. Dortmunds Marco Reus (r.) und Großkreutz (M.) begrüßen sich vor der Partie im Spielertunnel. Foto: Marius Becker/dpa

Die Dortmunder traten erwartet dominant auf, fanden aber keine Mittel gegen die tiefstehenden Uerdinger. Und so war den Uerdingern die größte Chance des ersten Durchgangs vorbehalten, als Osayamen Osawe Hummels als vorletztem Mann den Ball vom Fuß stibitzte, unter Druck dessen Nebenmanns Akanji aber knapp links am Tor vorbeischoss. Unter tosendem Applaus ging es kurz darauf in die Pause.

Der brandete kurz nach der Pause, zum wie beim Supercup-Spiel gegen den FC Bayern perfekten Zeitpunkt, auch auf Dortmunder Seite auf. Dank eines gefühlvollen hohen Balles von Akanji in den Strafraum zu Reus, war der Kapitän in der 49. Minute plötzlich frei vor dem Tor – und vollstreckte, nach starker Ballannahme mit der Brust. Dortmund blieb geduldig und nutzte die nächste Torchance zur Vorentscheidung nach 70 Minuten: Einen direkten Freistoß aus rund 20 Meter nagelte Paco Alcácer in den rechten oberen Giebel.

Für mehr als ein paar Verlegenheitsangriffe, mit Großkreutz in nun offensiverer Position, reichte es bei den Uerdingern anschließend nicht mehr. Und so kamen die Dortmunder in diesem Jahr um das große Zittern zu Beginn der DFB-Pokalsaison herum. Anders als im vergangenen Jahr in Fürth stehen sie ohne den Umweg Verlängerung in der zweiten Runde.