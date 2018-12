- Nach dem 2:2 gegen Augsburg will Hertha die Hinrunde mit einem Erfolgserlebnis beenden

- Bei Bayer Leverkusen herrscht trotz des jüngsten Sieges auf Schalke Unzufriedenheit

- Der ehemalige Herthaner Mitchell Weiser steht bei Leverkusen in der Startelf, in Berlin hat ihn Valentino Lazaro fast schon vergessen gemacht