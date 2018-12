Das war's, Hertha verliert 1:3

Die Berliner verschlafen die Anfangsphase und machen insgesamt viel zu viele Fehler. Nur nach dem Anschlusstreffer von Torunarigha ist Hertha richtig im Spiel und in dieser Phase auch nah dran am Ausgleich. Nach der Pause kontrolliert Leverkusen das Spiel dann wieder und nutzt einen Stellungsfehler von Torunarigha zum 3:1 durch den starken Havertz. Selke hat in der Schlussphase noch den Anschlusstreffer auf dem Fuß, insgesamt aber ein verdienter Sieg für Leverkusen.