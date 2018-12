Juten Tach aus der Sportredaktion,

heute steht für Hertha das letzte Spiel des Jahres an. Nach dem enttäuschenden 2:2 gegen Augsburg am Dienstag wollen sich die Berliner mit einem Erfolgserlebnis in die Winterpause verabschieden. In Leverkusen trifft das Team von Pal Dardai auf die Wundertüte der Liga - und den Albtraum aller Tippspiel-Teilnehmer. Leverkusen kann wirklich alles, hoher Sieg, langweiliges Unentschieden, krachende Niederlage. Mal sehen, ob sich Hertha ein vorzeitiges Weihnachtsgeschenk machen kann.