"Mit erhobenem Haupt nach Hause" - Schweizer Zeitungen feiern Mannschaft trotz Niederlage Die Schweizer feiern ihre im EM-Achtelfinale gegen Spanien so bitter gescheiterte Nationalelf wie Helden. „Unsere Herzen sind größer als Elfmeter“, titelt die größte Boulevardzeitung der Deutschschweiz, „Blick“, am Samstag. Sie schreibt: „Was für eine Schlacht, was für ein Drama, was für eine Willensleistung!“.



Die Zeitungen sind sich einig, dass der Platzverweis von Remo Freuler wegen eines groben Foulspiels in der 77. Minute zumindest fragwürdig gewesen sei. Die Schweiz hatte am Freitagabend in St. Petersburg gegen Spanien im Elfmeterschießen verloren, nachdem sie Frankreich am Montag zum Einzug ins Achtelfinale noch besiegt hatten, ebenfalls im Elfmeterschießen.



„Großer Kampf, brutales Ende“, schreibt der „Tages-Anzeiger“. „Die Leistungen in den vergangenen zwei Wochen sind das Beste, was der Schweizer Fußball seit Jahrzehnten erlebt hat. Sie haben die Mannschaft und die Bevölkerung zusammengebracht, wie das lange nicht mehr der Fall gewesen ist.



Die „Neue Zürcher Zeitung“ schreibt: „Die mitreißende Europameisterschaftskampagne der Schweizer Nationalmannschaft hat im Viertelfinal ein bitteres Ende gefunden. (...) So groß die Enttäuschung über das Ausscheiden ist: Die Schweizer reisen mit erhobenem Haupt nach Hause.“ (dpa)