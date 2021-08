Der ehemalige Fußball-Nationalspieler Michael Ballack trauert um einen seiner drei Söhne. Emilio Ballack sei in der Nacht zum Donnerstag bei einem Unfall in Portugal gestorben. Das berichteten der portugiesische Fernsehsender „TVI24“ und mehrere deutsche Medien wie „Spiegel“ und „Focus“. Emilio ist demnach mit einem Quad verunglückt.

Ein Sprecher des Notdienstes in Setúbal sagte laut „Spiegel“, der Unfall habe sich gegen zwei Uhr nachts in Tróia, südlich von Lissabon, ereignet. Lokalen Medien zufolge war der 18-Jährige mit einem Quad unterwegs.

Michael Ballack hatte sich vor einigen Jahren ein Haus in Portugal gekauft. In der Nähe dieses Hauses habe sich der Unfall ereignet, heißt es in den Berichten.

Emilio war der mittlere Sohn des 44-jährigen Ex-Nationalspielers und seiner ehemaligen Frau Simone. Die anderen beiden Söhne sind 19 und 16 Jahre alt.

Ballacks früherer Verein, der FC Bayern München, kondolierte am Donnerstag der Familie und bestätigte den Tod, berichtet der „Spiegel“. Auch Ballacks frühere Vereine FC Chelsea, Bayer Leverkusen und der Chemnitzer FC sprachen der Familie ihr Beileid aus. (tsp)