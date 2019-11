Als Martin Hermannsson sechs Minuten vor dem Ende einen Dreier versenkte und Alba Berlin erstmals zweistellig in Führung brachte, stand der Fanblock der Gastgeber Kopf. Nur David Hasselhoff blickte mit seinem Alba-Schal völlig ungerührt ins Leere. Das hatte weniger damit zu tun, dass es der Sänger und Schauspieler mit den Gästen aus Ulm hält, als damit, dass er nur aus Pappe war. Die Alba-Fans hatten Hasselhoff als Requisite ihrer Choreografie mitgebracht, mit der sie das 30-jährige Bestehen ihres Verein sowie das Jubiläum des Mauerfalls feierten – natürlich mit „I‘ve been looking für Freedom“ als musikalische Untermalung.

Hasselhoff sah ein lange Zeit offenes Spiel mit Vorteilen für Ulm, doch durch ein starkes Schlussviertel sicherte sich Alba nach drei Euroleague-Niederlagen in Folge mal wieder einen Sieg. Durch das 109:89 (29:28, 21:27, 24:20, 35:14) vor 7475 Zuschauern in der Arena am Ostbahnhof bleiben die Berliner in der Bundesliga auch im fünften Spiel ungeschlagen.

Für fast drei Viertel des Spiels hatte es indes nicht nach einem Berliner Erfolg ausgehen. Keine 48 Stunden nach dem Euroleague-Spiel in Madrid war Alba die Müdigkeit phasenweise deutlich anzusehen, was sich vor allem in einer hohen Fehlerquote erkennen ließ. Die Gäste kamen zwar nach nur zwei Siegen in neun Spielen nicht gerade selbstbewusst nach Berlin, begannen aber sehr stark.

Den Berlinern gelang es immer wieder, die Ulmer Läufe zu kontern

„Ulm ist eine Mannschaft, die viele Dreier nimmt, aber noch nicht so richtig in Wurfrhythmus gekommen ist. Darauf dürfen wir uns natürlich nicht verlassen“, hatte Albas Tim Schneider im Vorfeld gesagt und sollte damit recht behalten. Denn die Gäste starteten vor allem aus der Distanz sehr treffsicher. In der ersten Halbzeit landeten 62 Prozent ihrer Dreier im Korb und die Ulmer dominierten Alba auch in einer Disziplin, die eigentlich immer fest in der Hand der Berliner ist: die Assists.

Dass Alba trotz einiger schwacher Phasen nicht schon früh noch deutlicher in Rückstand geriet, lag vor allem an den klaren Reboundvorteilen. Dennoch konnte Trainer Aito Garcia Reneses keineswegs zufrieden sein – und das sah man ihm auch an. Sein Team leistete sich viele Konzentrationsschwächen und haderte mit der durchwachsenen Leistung der Schiedsrichter. Dennoch gelang es den Berlinern immer wieder, die Ulmer Läufe zu kontern, und so gingen sie mit nur fünf Punkten Rückstand in die Halbzeitpause.

Angeführt vom erst 18 Jahre alten französischen Spielmacher Killian Hayes startete Ulm auch die zweite Hälfte stark und bauten die Führung bis auf neun Punkte aus. Alba ließ sich jedoch nicht abschütteln und ging durch einen starken Lauf gegen Ende des Viertels mit einem 74:75 in den Schlussabschnitt. Diesen dominierten die Berliner dann nach Lust und Laune. Nach wenigen Sekunden übernahmen sie die Führung, erzielten zwischenzeitlich 26:4 Punkte und siegten letztlich viel höher, als es das Spiel über weite Phasen vermuten ließ. Da wackelte selbst der Papp-David-Hasselhoff leicht von links nach rechts.