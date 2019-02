Ist die Option, irgendwann wieder in den Sand zurückzukehren, tatsächlich realistisch?



Das ist auf jeden Fall meine Hoffnung. Mein Arzt klingt optimistisch. Er hat schon den ein oder anderen hoffnungslosen Fall hingekriegt. Ich gebe meinem Körper alle Zeit, die er benötigt. Es wäre schön, wenn es das noch nicht gewesen ist, denn mit 28 fühle ich mich eigentlich zu jung für die Rente. Aber nur dann, wenn ich vollkommen schmerzfrei Sport treiben kann. Auf Qualen habe ich keine Lust mehr.

Sie sind Europameisterin, Weltmeisterin, und Olympiasiegerin. Sie haben in Ihrer Karriere alles gewonnen, den WM-Titel und Olympia-Gold 2016 sogar als erstes europäisches Frauenteam überhaupt. Ist es leichter, von der großen Bühne abzutreten, wenn man von sich sagen kann, „ich habe Geschichte geschrieben“?



Puh, darüber habe ich mir noch nie Gedanken gemacht. Natürlich ist es schön, in seinem Sport alles erreicht zu haben und ganz oben zu stehen. Aber wir waren mit unserem Latein ja noch nicht am Ende. Wir haben uns noch nicht am Limit gesehen.

Während Sie sich um Ihre Familie und Ihre Gesundheit kümmern, hat Ihre ehemalige Beachvolleyball-Partnerin Laura Ludwig zusammen mit Margareta Kozuch einen neuen Karriereabschnitt begonnen. Verfolgen Sie, wie es vorangeht?



Ich bin regelmäßig mit Laura in Kontakt und horche nach, wie es so läuft.

Und?



Was sie berichtet, klingt optimistisch. Ich bin ziemlich gespannt, wie sich die neuen Teamkonstellationen schlagen werden.

Sie hatten Ende Januar einen vielbeachteten TV-Auftritt im ZDF bei Markus Lanz und sind auch sonst im Fernsehen zu sehen. Unter anderem, um über Ihre gleichgeschlechtliche Ehe mit Kindern zu sprechen. Fühlen Sie sich aufgrund Ihrer Popularität in der Rolle als gesellschaftliche Vorreiterin?



Ich habe mich schon die ganzen letzten Jahre nicht versteckt. Ich mache keinen Hehl daraus, in einer gleichgeschlechtlichen Ehe zu leben. Für mich ist das normal, da gibt es keine Unterschiede zu heterosexuellen Ehen. Dadurch, dass Maria und ich Kinder bekommen haben, haben wir mitbekommen, dass so etwas in Deutschland noch längst nicht etabliert ist. Obwohl sich unsere Gesellschaft als tolerant und offen bezeichnet, bekommst du Steine in den Weg gelegt. Jetzt im Moment habe ich noch eine Stimme, die gehört wird. Das wollen wir nutzen.

Sie haben unter anderem auf den Missstand aufmerksam gemacht, dass nicht alle Samenbanken für gleichgeschlechtliche Paare zur Verfügung stehen.



Wenn so etwas nicht bekannt wird, wird es sich auch nicht ändern. Es tut sich schon ein bisschen was, aber es ist noch lange nicht alles gut. Nach meinem Auftritt bei Markus Lanz hatte ich wahnsinnig viele Anfragen von gleichgeschlechtlichen Paaren, die wissen wollten, in welcher Klinik wir waren. Es ist offensichtlich immer noch nicht so, dass man überall gleich gut behandelt wird. Die Ehe für alle war ein Schritt in die richtige Richtung, aber die übrigen Gesetze wurden noch nicht angepasst.