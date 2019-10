Thomas Müller muss zu 1860 München!

Es war knapp damals im Jahr 2000. Der TSV 1860 München rief an – beim TSV Pähl und dessen Spieler: Thomas Müller. Ob der junge Mann nicht Lust habe, zu den Münchnern zu wechseln, wollten die Talentsucher wissen. Müller hat seinerzeit geantwortet: „Tschuldigung, ich bin schon beim FC Bayern.“ Das war's!

Müller verewigte sich damit auf einer Liste, auf der Namensvetter Gerd und Franz Beckenbauer stehen, die Liste der Spieler, die fast mal bei 1860 gelandet wären, die der FC Bayern den Löwen aber weggeschnappt hat. Doch jetzt ist es mal gut! Ich schlage einen Wechsel in die andere Richtung vor, ein Statement: Müller nach Giesing!

Ich sehe da auch nur Vorteile: Bleibt Müller in München, kann er weiter gemeinsam mit seiner Frau Lisa über den heimischen Hof galoppieren. Bis zum Golfplatz der (extra) neu gegründeten 1860-Golfabteilung braucht der passionierte Golfer nur 20 Minuten. Und sollte einmal Not am Mann sein, bekommt Thomas Müller bestimmt auch ein paar Minuten bei den Löwen. Fabian Müller