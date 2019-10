Thomas Müller muss zum 1. FSV Mainz 05!

Machen wir es kurz: Thomas Müller ist der Jürgen Klopp unter den aktiven Fußballern. Eine sympathische Plaudertasche, Everybody’s Darling, selbst bei den erbittertsten Gegnern beliebt und sportlich sowieso über alle Zweifel erhaben. Gut, seine Kauleiste strahlt nicht ganz so gleißend weiß. Aber das kann ja noch werden.

Wenn der Bayern-Klopp aus Weilheim an der Ammer also tatsächlich noch einmal den Schritt aus München hinauswagen sollte, dann kann er eigentlich nur dahin gehen, wo der Original-Klopp zu dem wurde, der er ist: ins schöne Mainz am Rhein.

Hier bekommt er eine Stammplatzgarantie von der fünften bis zur fünfhundertsten Jahreszeit, seine Lederhose geht weite Teile des Jahres als Verkleidung durch und für den Pferdeausritt seiner Frau ist auf der endlosen Prärie der Ackerlandschaft rund um das Mainzer Stadion sowieso genug Platz.

Außerdem nicht zu unterschätzen: der Müller-Faktor. Nicolai Müller wurde hier zum Nationalspieler! Michael Müller Südwestmeister! Florian Müller verlor hier gerade seinen Posten als Stammtorhüter! Mit Heinz Müller gab es einen langen Streit vor dem Arbeitsgericht! Okay, der Absatz war jetzt vielleicht doch einer zu viel. Leonard Brandbeck