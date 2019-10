Thomas Müller muss zum Karlsruher SC!

„Das Schönste an Stuttgart“, so hat es der Fußballphilosoph Thomas Strunz einst formuliert, „ist die Autobahn nach München.“ Im Prinzip stimmt das, weshalb Thomas Müller das Schwabenländle besser meiden sollte. Andererseits irrt Strunz, denn erst die A8 Richtung Karlsruhe macht Stuttgart überhaupt erwähnenswert. Also: Thomas, komm’ zum KSC!

Zweite Liga bieten wir auch, und dein Dienstauto müsste kein Mercedes sein, immerhin wurde in Karlsruhe einst das Fahrrad (die Draisine) erfunden. Bayerisch sind die Badener eh. Das Oktoberfest heißt „Karlsruher Mess“, das Hofbräuhaus „Badisch Brauhaus“ und als „FC Bayern der Dritten Liga“ war der KSC in den vergangenen beiden Jahren zwar nicht gefürchtet, aber doch bekannt. Noch klangvoller als die Bayernhymne ist, na klar, das Badnerlied.

Auch historisch ergäbe der Wechsel Sinn, die Verbindungen zwischen Isar und Rhein waren stets eng. FC Baden München nannte man die Bayern in den 90ern. Sternkopf, Scholl, Kreuzer, Kahn, Tarnat, Fink, sie alle wechselten vom KSC zum FCB – nun, liebe Bayern, ist es Zeit, etwas zurückzugeben. Müller in den Wildpark? Ein geradezu logischer Schritt. David Joram