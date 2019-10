Thomas Müller muss zum VfB Stuttgart!

Wir vom VfB mögen vielleicht zweitklassig sein, aber ein Weltmeister wie Thomas Müller ist niemals zu groß für uns. Wir Schwaben haben uns nämlich unseren Stolz bewahrt. Aktuell stehen wir da, wo wir hingehören: ganz oben in der besten (Zweiten) Liga aller Zeiten. Wir und Müller – das würde schon passen.

Die alten Feindschaften zwischen den Vereinen sind (fast) vorbei. Selbst auf dem Cannstatter Wasen laufen wir inzwischen in Lederhosen herum. Früher wollten wir selbige den Bayern noch ausziehen. Die wiederum skandierten, dass uns Schwaben die Spätzle aus dem Allerwertesten gezogen werden sollten. Wir und der FC Bayern hatten uns so lieb wie Katz und Hund. In finanziellen Dingen springt bei uns zum Glück meist ein großer Autobauer ein. Wir haben Millionen für einen Spieler ohne Kreuzband ausgegeben, haben Jens Lehmann mit dem Hubschrauber zum Training fliegen lassen. Der VfB ist bei uns auch deswegen beliebt, weil er den schwäbischen Geiz so schön konterkariert. Dekadenz ist ein Teil der Klub-DNA. Wir können uns Müller leisten, wenn wir wollen. Er kann also kommen. Aber klar ist auch: Wir betteln nicht drum. Martin Einsiedler