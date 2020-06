Wie die „Bild“ aus dem Umfeld des Fußball-Bundesligisten FC Schalke 04 erfahren haben will, gibt der Aufsichtsvorsitzende Clemens Tönnies mit sofortiger Wirkung alle Ämter im Verein auf. Neun Jahre lang war Tönnies Aufsichtsratsvorsitzender im Verein.

Nun scheint der Druck nach dem Rassismus-Vorfall und dem Schlachterei-Skandal wohl zu groß geworden zu sein – sogar die aktive Fanszene machte verstärkt gegen Tönnies mobil und forderte seinen Rücktritt. Zuletzt hatte den 64-Jährigen der massive Coronavirus-Ausbruch in Tönnies' Schlachtbetrieb in Rheda-Wiedenbrück in die Schlagzeilen gebracht.

Zuvor hatte er bereits im August des vergangenen Jahres mit einer rassistischen Äußerung über Afrikaner für Empörung gesorgt. Beim Tag des Handwerks in Paderborn hatte er Steuererhöhungen im Kampf gegen den Klimawandel kritisiert. Stattdessen solle man lieber jährlich 20 Kraftwerke in Afrika finanzieren. „Dann würden die Afrikaner aufhören, Bäume zu fällen, und sie hören auf, wenn's dunkel ist, Kinder zu produzieren“, sagte Tönnies damals.

Nachdem vor allem auf Twitter viele Menschen diese Äußerung als rassistisch kritisierten, reagierte Tönnies mit einer Entschuldigung: „Ich möchte meine Aussage zum Thema Auswirkungen beim Klimawandel richtigstellen. Ich stehe als Unternehmer für eine offene und vielfältige Gesellschaft ein. Meine Aussage zum Kinderreichtum in afrikanischen Ländern tun mir leid. Das war im Inhalt und Form unangebracht und falsch“, ließ er im August 2019 per Twitter und über einen Unternehmenssprecher mitteilen. (Tsp)