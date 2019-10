Baseball-Profi Max Kepler ist mit den Minnesota Twins frühzeitig in den Playoffs der nordamerikanischen MLB gescheitert. Das Team aus Minneapolis verlor in der Nacht auf Dienstag auch das dritte Spiel der Erstrundenserie gegen die New York Yankees nach dem Modus Best-of-Five mit 1:5. Der 26 Jahre alte gebürtige Berliner Kepler blieb ohne zählbaren Erfolg.

New York ging mit 3:0 in Führung. Gleyber Torres gelang im zweiten Inning ein Solo-Homerun. Danach erhöhten Brett Gardner und Didi Gregorious. Erst im achten Inning kam Minnesota zum ersten Punkt durch Eddie Rosario, dem ebenfalls ein Solo-Homerun gelang. New Yorks Cameron Maybin und erneut Gregorious sorgten dann für die Entscheidung.

Damit ist die Saison für den Berliner Kepler mal wieder beendet, bevor es in die entscheidenden Spiele geht. Für Kepler, der sich in dieser Saison zu einem der besten Spieler der Liga entwickelt hat – seine statistischen Werte waren so gut wie noch nie. Der Respekt vor ihm ist trotz des Play-off-Aus gegen die Yankees gewachsen. Gleiches gilt für sein Team. Dass die Twins es auf 101 Siege in den 162 Spielen bringen, hätte vor der Saison nicht jeder erwartet.

So hatte sich Minnesota sogar Chancen auf den Titel ausgerechnet. Allerdings konnte der Konkurrent in der ersten Play-off-Runde nicht größer sein als New York. Das Team hatte in dieser Saison großes Verletzungspech, schaffte es dennoch nahezu mühelos in die Play-offs. Und nun also sogar bis ins Halbfinale. Dort treffen die Yankees entweder auf die Houston Astros oder die Tampa Bay Rays. Houston führt nach dem dritten Spiel mit 2:1. (Tsp/dpa)