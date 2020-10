Die Basketballer von Alba Berlin sind vom Coronavirus noch deutlich stärker betroffen als zunächst bekannt. Am Sonntag hatte der Klub mitgeteilt, dass ein Profi nach der Rückkehr vom Euroleague-Auswärtsspiel aus Moskau positiv getestet worden war. Das Pokalspiel gegen Braunschweig musste ausfallen. Nun ist jedoch klar, dass die Lage noch deutlich ernster ist: Wie Alba am Dienstagnachmittag bestätigte, sind mittlerweile sechs Corona-Fälle bei Teammitgliedern diagnostiziert. Ob die fünf neuen Infektionen Spieler, Betreuer oder Trainer betreffen, teilte der Klub nicht mit.

Alle positiv Getesteten wurden isoliert und stehen unter medizinischer Beobachtung. An normales Training ist aber auch für den Rest der Mannschaft nicht zu denken. Die gesamte Reisegruppe, die am Samstag aus Moskau zurückgekehrt war, befindet sich in Quarantäne. Alba hat die positiven Tests dem zuständigen Gesundheitsamt gemeldet, das über die weitere Vorgehensweise entscheidet.

Das für Donnerstag angesetzte Heimspiel gegen Baskonia Vitoria-Gasteiz fällt aber definitiv aus. Da die Euroleague ihre Regularien am Montag geändert hat, wird es allerdings nicht mit 0:20 gegen Alba gewertet, sondern neu angesetzt. Ein Termin steht noch nicht fest.

[Mehr guten Sport aus lokaler Sicht finden Sie – wie auch Politik und Kultur – in unseren Leute-Newslettern aus den zwölf Berliner Bezirken. Hier kostenlos zu bestellen: leute.tagesspiegel.de]

Auch die beiden in der Pokalvorrunde für das Wochenende geplanten Spiele finden nicht statt. „Wir werden eine Spielverlegung beantragen“, sagte Manager Marco Baldi der „Berliner Morgenpost“.

Am Mittwoch reagierte die BBL und verschob das Final Four im Pokal, das am 1./2. November in München stattfinden sollte. Alba hätte bis dahin noch drei Spiele nachholen müssen, zumal für die Berliner am 30. Oktober laut Spielplan auch noch eine Euroleague-Reise nach Mailand auf dem Programm stünde. Die anderen Spiele der Pokalvorrunde sollen aber wie geplant stattfinden.

Die infizierten Spieler werden bis dahin selbst bei asymptomatischem Verlauf der Erkrankung nicht wieder zur Verfügung stehen. Die Covid-19-Bestimmungen der Euroleague erlauben die Rückkehr in den Spielbetrieb frühestens 14 Tage nach dem ersten positiven Test. Treten Symptome auf, verlängert sich diese Frist.

Mehr zum Thema Pokalspiel gegen Braunschweig wird verlegt Alba-Profi positiv auf Coronavirus getestet

Wann die nicht infizierten Profis von Alba das Teamtraining wieder aufnehmen dürfen, entscheidet das Gesundheitsamt. Als es bei den Eisbären Berlin Anfang des Monats im Umfeld der Mannschaft einen positiven Corona-Test gab, durften die Spieler nach fünf Tagen Isolation wieder gemeinsam aufs Eis. Schneller dürfte es bei Alba vermutlich nicht gehen.