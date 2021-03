Das öffentliche Leben in Deutschland soll zwischen dem 1. und 5. April ruhen. Im Rahmen eines weiterer Versuchs, das Coronavirus einzudämmen, treffen die Maßnahmen nun auch die Fußball-Bundesliga. Das für Ostersonntag, 4. April angesetzte Derby im Stadion an der Alten Försterei findet nicht statt. Darauf einigte der Senat am Dienstag. Ein Nachholtermin steht noch nicht fest. (Tsp)



Aktualisierung folgt.