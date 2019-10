Der 1. FC Union ist nicht zum vierten Mal in Folge in der zweiten Runde des DFB-Pokals ausgeschieden. Diesmal reichte es bei einem auswärts zu bespielenden Erstligisten zum Weiterkommen. Am Dienstagabend gab es einen 3:1-Erfolg beim SC Freiburg. In den drei Jahren zuvor kam das Aus zweimal bei Borussia Dortmund und einmal bei Bayer Leverkusen. Letztmals hatten die Köpenicker in der Spielzeit 2013/14 unter dem damaligen Trainer Uwe Neuhaus die dritte Pokalrunde erreicht.

„Wir mussten sehr viel aufwenden, um als Sieger vom Platz zu gehen. In gewissen Phasen des Spiels hatten wir diesmal das nötige Wettkampfglück“, sagte Trainer Urs Fischer nach der Partie im mit 24 000 Besuchern ausverkauften Schwarzwald-Stadion.

Für Union traf im ersten Durchgang in der 36. Minute Joshua Mees. Freiburg kam vor der Pause nach einer Standardsituation durch Robin Koch in der Nachspielzeit zum 1:1-Ausgleich. Als bereits die Verlängerung drohte, führten Robert Andrich in der 87. Minute und der eingewechselte Christian Gentner nach 120 Sekunden in der Nachspielzeit die Entscheidung herbei.

Jetzt konnten auch die Union-Fans richtig jubeln. Die 1400 mitgereisten Anhänger hatten in der ersten Hälfte den Support eingestellt und im zweiten Abschnitt sogar ihre Transparente abgenommen. Grund: Die Polizei soll einige Union-Fans festgenommen haben.

Gegenüber der zumindest vom Ergebnis her knappen 1:2-Niederlage bei Rekordmeister Bayern München am Sonnabend hatte Trainer Urs Fischer seine Startelf gleich auf sechs Positionen verändert. Durch die Rotation im Breisgau rutschten Kevin Schlotterbeck, Michael Parensen, Julian Ryerson, Manuel Schmiedebach, Mees und Anthony Ujah in die erste Mannschaft. Auf der Bank saßen stattdessen Sebastian Andersson, Marius Bülter, Felix Kroos, Christopher Trimmel und Christian Gentner.

Gar nicht im Kader stand Neven Subotic, wenngleich bei ihm keine Verletzung vorlag. Union begann wie Freiburg mit einer 3-2-3-1-Taktik. Doch schon nach 14 Minuten musste Parensen verletzt raus, weil die Rippen schmerzten. Während der Partie war Parensen im Krankenhaus, gebrochen ist aber wohl nichts, Für ihn kam Nicolai Rapp zu seinem Pflichtspieldebüt.

Den Freiburgern merkte man an, dass sie die kürzliche 0:2-Niederlage bei Union getroffen hatte. Sie boten im Gegensatz zu den Wuhlheidern im Prinzip eine A-Mannschaft auf. Eine Ausnahme stellte Innenverteidiger Nico Schlotterbeck da, der zuletzt nicht berücksichtigt wurde. Damit kam es zum Duell mit seinem Bruder mit seinem Bruder Keven, den Union für ein Jahr aus Freiburg ausgeliehen hat. Es gab sogar einige direkte Duelle auf dem Platz. Schlussendlich hatte erneut der Union-Schlotterbeck das bessere Gefühl nach dem Spiel. Die beiden Brüder hatten insgesamt 50 Karten für Freunde und Verwandte besorgt.

Mehr Regenerationszeit für Union vor dem Derby gegen Hertha

Auch Dirk Zingler auf eine Wiederholung des Punktspielsieges gehofft. Der Präsident war am Dienstagvormittag wie auch dutzende Berliner Anhänger nach Basel geflogen. Alle Unioner widerstanden übrigens dem unmoralischen Angebot der Billigflieger-Airline, die 30 Personen anbot, für 500 Euro auf eine andere Maschine am Abend umzubuchen. Das „Endspiel“ von Freiburg wollten alle Fans sehen. Und sie wurden belohnt.

Wenige Stunden nach dem Spiel trat Union bereits die Heimreise an. Per Chartermaschine ging es zurück in die Hauptstadt. Damit haben die Eisernen bis zum Heim-Derby am Sonnabend (18.30 Uhr) gegen Hertha BSC rund 24 Stunden mehr Regenerationszeit.

Moralisch dürfte das Weiterkommen im Pokal bei der Erholung helfen. Schließlich hat der Kampf um den Klassenerhalt Vorrang. Eine zweite Reisegruppe des Vereins konnte ebenfalls am Dienstag einen Erfolg verbuchen. Im Baltic Sea Cup für U21- und U19-Spieler siegte die Union-Auswahl beim dänischen Vertreter Aalborg BK. Zu den Berliner Torschützen gehörte auch Julius Kade. Der Ex-Herthaner gehört eigentlich dem Profikader an. Der Mittelfeldmann schaffte aber noch nicht einmal den Sprung ins Bundesliga- oder Pokal-Aufgebot, selbst wenn dies wie in den letzten Tagen aus 25 Akteuren bestand.