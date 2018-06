Bei Quick-Step Floors sind sie aktuell der einzige Deutsche. Wie ist denn jetzt nach dem fulminanten Giro Ihr Standing in der Mannschaft?



Wir haben im Team nicht nur einen Kapitän oder zwei, sondern viele Fahrer, die bei Rennen gewinnen können. Jungen Fahrern wie mir wurde immer schon die Chance gegeben, sich zu zeigen. Ich habe sie beim Giro bekommen, auch weil ich sie mir vorher hart erarbeitet habe. Vielleicht ändert sich jetzt noch etwas, ich nehme das Schritt für Schritt. Aber jetzt sehen sie bei Quick-Step natürlich, dass ich auch gewinnen kann.

Sie sind jetzt 24 Jahre alt, stehen also noch am Anfang Ihrer Profi-Karriere. Was trauen Sie sich denn selbst noch zu?



Ich kann im Moment nicht sagen, ob es mal für die Top Ten bei einer großen Rundfahrt reicht oder das Podium oder vielleicht sogar für den Sieg. Das kann keiner vorhersagen. Es gibt eine menschliche Grenze, die bei jedem woanders liegt. Da muss man in meinem Falle schauen, wo sie liegt.

Wo sehen Sie denn noch Reserven?



Sicherlich beim Gewicht. Da bin ich noch nicht an meinem Limit. Ich habe nicht den niedrigsten Körperfettanteil im Peloton. Wenn man einfach die tote Masse, die man jetzt noch mit sich rumschleppt, über die Jahre abwirft, dann kann man schon deutlich einsparen am Berg. Zwei oder drei Kilo können da schon einen deutlichen Unterschied machen.

Wie wird man als Berliner denn überhaupt zu so einem guten Bergfahrer?



Bergfahren ist eigentlich auch nur ein bisschen wie Zeitfahren. Man muss lange treten können…

Aber es geht im Gebirge auch bergab, das kann man in Berlin ja nicht unbedingt üben.



Das stimmt. Und das merkt man auch. Aber ich bin natürlich auch sehr viel im Trainingslager unterwegs und da sind wir immer viel in den Bergen.

Wer hat denn gemerkt, dass Sie Talent als Radsportler haben?



Meine Mutter erzählt immer gern die Geschichte vom Urlaub in Masuren, wo ich vielleicht sechs oder sieben Jahre alt war. Da hatten wir die Fahrräder mit und sind irgendwo eine Tour gefahren. Das war auch ziemlich hügelig dort. Als mein Vater irgendwann ankam, hat er zu meiner Mutter gesagt: „Das gibt es doch gar nicht. Der kleine Piepel hängt mich hier ab.“ Irgendwann später fand in der Nähe von uns ein Radrennen statt und da gab es dann den ersten Kontakt zum Marzahner Radsport-Club. Da bin ich einige Jahre gefahren, später ging es beim SC Berlin weiter.

Sie haben Ihr Abitur mit 1,3 abgeschlossen. Sie hätten alles studieren können. Warum sind Sie dennoch Radsportler geworden?



Ich bin ein Typ, der, wenn er etwas macht, das auch richtig macht. So ist dann der Ehrgeiz gewachsen. Der Entschluss, wirklich Profi zu werden, ist bei mir 2012 bei der Junioren-WM gereift. Damals habe ich im Zeitfahren Bronze gewonnen, ich lag sogar lange auf Goldkurs. Diese Leistung hat mir viel Selbstvertrauen gegeben. Dann habe ich gedacht, okay ich mache erst einmal weiter. Und trotzdem habe ich in Ilmenau noch nebenbei für ein halbes Jahr Wirtschaftsingenieurwesen mit Maschinenbau studiert. Aber ich musste bald feststellen, dass das zeitlich nicht machbar ist.

Was hätten sie denn für einen Beruf ergreifen wollen, wenn es nichts geworden wäre mit der Profilaufbahn?



Autos fand ich immer gut, da hätte ich mir schon vorstellen können in einem der Konzerne etwas mit zu entwickeln. Aber Wirtschaft interessiert mich auch, die Finanzmärkte. Wenn ich mein Studium gut abgeschlossen hätte, hätte ich viele Möglichkeiten gehabt. Aber ich weiß jetzt, dass ich das mit dem Studium immer noch mal machen könnte, wenn es mit der Profikarriere doch nicht so läuft.

Wie geht diese Karriere denn in diesem Jahr weiter? Bei der Tour sehen wir sie nach dem harten Giro sicher nicht. Ist die Vuelta womöglich noch ein Thema?



So wie es aussieht, ist sie kein Thema. Man muss den Ball da auch flach halten, so eine Dreiwochen-Rundfahrt macht schon was mit dem Körper, das ist eine extrem harte Belastung. Und jetzt gleich zwei in einem Jahr, das kann auch nach hinten losgehen. Für mich steht als nächstes die deutsche Meisterschaft an, danach geht es nach Holland und Belgien. Natürlich freue ich mich auch ganz besonders auf die Deutschland-Tour. Und ich versuche, mich für die WM zu qualifizieren. Irgendwann mal das Weltmeistertrikot zu tragen, war schon immer ein Traum von mir.

Apropos Träume: Worüber würden Sie in fünf Jahren gern in einem Interview reden?



Über den Tour-de-France-Sieg. Das wäre schön.