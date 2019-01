Der Berliner Theo Reinhardt und Roger Kluge aus Eisenhüttenstadt sicherten sich kurz vor Schluss den Sieg beim Berliner Sechstagerennen. Für Reinhardt war es der erste Erfolg in seiner Heimatstadt. Vor der abschließenden Großen Jagd am Dienstagabend waren im Velodrom fünf Teams rundengleich gewesen, da Wim Stroetinga/Robbe Ghys (Niederlande/Belgien) ihren Runden-Vorsprung zuvor eingebüßt hatten. Den Wettbewerb bei den Sprintern gewann der Cottbuser Maximilian Levy, es war sein achter Sieg in Berlin. (Tsp)