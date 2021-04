Abstiegskampf ist eine Angelegenheit, die den vollen Körpereinsatz verlangt und daher manchmal ganz schon weh tun kann. Alassane Plea, der Stürmer von Borussia Mönchengladbach, machte diese Erfahrung am Samstagnachmittag im Berliner Olympiastadion, da waren gegen Hertha BSC gerade erst ein paar Sekunden gespielt. Der Franzose musste einen Bodycheck von Herthas Rechtsverteidiger Deyovaisio Zeefuik einstecken und ging erst einmal zu Boden.

Aber Abstiegskampf ist eben auch Kopfsache. An Eifer fehlte es Hertha gegen die Mönchengladbacher nicht, aber vor allem in der ersten Halbzeit an einem kühlen Verstand. Die Berliner machten die Sache komplizierter, als sie hätte sein müssen.Trotz mehr als 75 Minuten in Überzahl reichte es gegen die Gladbacher nur zu einem Punkt. 2:2 (1:2) hieß es am Ende, das beiden Teams nicht richtig weiter hilft. Trotzdem dürften die Gäste deutlich glücklicher mit dem Unentschieden sein. Die Berliner hingegen verpassten es, im Abstiegskampf einen entscheidenden Schritt nach vorne zu machen.

Dabei entwickelten sich die Dinge für Hertha schon früh in die richtige Richtung. Nach einer knappen Viertelstunde versuchte Gladbachs Torhüter Yann Sommer einen weiten Pass von Herthas Innenverteidiger Marton Dardai abzugrätschen, doch er erwischte nicht den Ball, sondern das Schienbein von Jhon Cordoba. Sommer sah für seine Notbremse die Rote Karte.

Und es kam noch besser für Hertha: Eine Überzahl ist nicht immer automatisch ein Vorteil, wenn man sie nicht klug ausspielt. Die Berliner aber machten es in den ersten Minuten nach dem Platzverweis gut, setzten die Gladbacher unter Druck und verwerteten gleich ihre erste Chance zur Führung. Es war Santiago Ascacibar, der mit einem Schlenzer aus 18 Metern das 1:0 erzielte. Tobias Sippel, der Sommers Platz eingenommen hatte, streckte sich vergebens.

Ascacibar war für den gelbgesperrten Lucas Tousart in Herthas Startelf gerückt. Der Argentinier ist bekannt für seinen feurigen Einsatz im defensiven Mittelfeld. Als Torschütze ist er bisher noch nicht auffällig geworden. Das 1:0 war sein erstes Tor überhaupt in der Bundesliga.

Cordoba scheitert aus kurzer Distanz

In der Folge versäumten es die Berliner, die Angelegenheit vorzeitig für sich zu entscheiden. Cordoba scheiterte aus kurzer Distanz mit einem Kopfball in Sippel, nach einer knappen halben Stunde versuchte Dodi Lukebakio Sippel fast von der Torauslinie mit einem Schuss ins kurze Ecke zu übertölpeln. Doch Gladbachs Nummer zwei rettete mit einer Fußabwehr.

Zu diesem Zeitpunkt stand es allerdings schon 1:1, weil Herthas Mannschaft zu sorglos mit ihrer Führung umging. Ein Pass von Marcus Thuram in die Tiefe genügte, um die gesamte Defensive der Berliner zu überspielen. Plea traf mit einem platzierten Schuss ins lange Eck zum Ausgleich. Und zehn Minuten später sollte es sogar noch ärger kommen. Niklas Stark brachte im Strafraum mit einem ungeschickten Tackling Thuram zu Fall, Schiedsrichter Patrick Ittrich entschied auf Elfmeter. Lars Stindl verwandelte sicher zur Führung für die Gäste vom Niederrhein.

„Ihr seid naiv“, schimpfte Herthas Trainer Pal Dardai, der zur zweiten Hälfte gleich dreimal wechselte. Marvin Plattenhardt und Nemanja Radonjic kamen für die beiden bereits verwarnten Berliner Außenverteidiger Zeefuik und Mittelstädt, Krzystof Piatek ersetzte Lukebakio.

Die erste Gelegenheit nach der Pause hatte aber keiner der Neuen, sondern erneut Ascacibar. Wieder versuchte er es aus der Distanz, weil die Gladbacher den Sechserraum wieder schlecht besetzt hatten, diesmal parierte Sippel, doch im Nachsetzen traf Cordoba nur vier Minuten nach Wiederanpfiff zum 2:2. Oder doch nicht? Der Schiedsrichter annullierte den Treffer, weil der Kolumbianer bei der Hereingabe von Matheus Cunha im Abseits gestanden haben soll. Der Videoassistent übernahm den Fall, und es dauerte eine mittlere Ewigkeit, bis sein Urteil verkündet wurde. Kein Abseits. Der Treffer zählte.

So dürfte Dardai sich das vorgestellt haben. Der frühe Ausgleich verlieh dem Spiel seiner Mannschaft zusätzlichen Schwung. Hertha drängte nun, die Gladbacher vermochten es, anders als noch in der ersten Hälfte, kaum noch, sich Entlastung zu verschaffen. Hertha besetzte die Positionen gut, besetzte vor allem die Außen sehr konsequent, arbeitete im Verbund gegen den Ball und erhöhte damit den Stresslevel für die Gäste.

Nur mit dem erlösenden dritten Tor wollte es trotz weiterer guter Gelegenheiten für Hertha einfach nicht mehr klappen.