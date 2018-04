Der norwegische Biathlet Emil Hegle Svendsen beendet seine Karriere. „Ich habe entschieden, dass es jetzt vorbei ist“, sagte der 32-Jährige am Montag sichtlich gerührt und unter Tränen in Oslo. Der Fahnenträger der Norweger bei den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang hatte bereits zuvor durchblicken lassen, dass er über ein Karriereende nachdachte. Die Saison hatte Svendsen wegen einer hartnäckigen Grippeerkrankung vorzeitig beendet.

Svendsen gewann in seiner Karriere 16 internationale Titel, darunter viermal olympisches Gold. Bei 12 Weltmeisterschaften und 38 Weltcups stand er ganz oben auf dem Treppchen. In Pyeongchang gewann er zweimal Silber im Team sowie Bronze im Einzel-Massenstart.

In der vergangenen Woche hatten bereits Svendsens Teamkollege, Biathlon-Legende Ole Einar Björndalen, und die norwegische Langlaufkönigin Marit Björgen das Ende ihrer Karrieren verkündet. (dpa)