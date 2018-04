Biathlon-Rekordweltmeister Ole Einar Björndalen beendet seine Karriere. „Dies ist meine letzte Saison“, sagte der 44-jährige Norweger am Dienstag sichtlich gerührt. Er habe im Sommer mehrmals Herzrhythmusstörungen gehabt, berichtete der Top-Sportler. Die Probleme seien zwar nie unter Belastung aufgetreten und auch nicht gefährlich. Trotzdem sei es jetzt an der Zeit aufzuhören. Im Winter hatte Björndalen auch wegen dieser gesundheitlichen Probleme nicht die gewohnt gute Leistung bringen können. Er verpasste Norwegens interne Olympia-Norm für Pyeongchang und damit seine siebten Winterspiele in Serie.

Video 00:36 Min. Björndalen macht Schluss: 'Mr. Biathlon' beendet Karriere

„Meine Motivation ist ungebrochen. Ich habe eine unglaubliche Freude am Sport“, sagte Björndalen am Dienstag mit Tränen in den Augen. „Ich hätte gerne noch einige Jahre weitergemacht, doch dies ist die letzte Saison.“ Am meisten freue er sich nun darauf, mehr Zeit zu haben, sagte Björndalen. Er werde sie erst einmal mit seiner Familie verbringen, kündigte er an. Mit der viermaligen Biathlon-Olympiasiegerin Darja Domratschewa aus Weißrussland ist Björndalen verheiratet und hat die eineinhalb Jahre alte Tochter Xenia.

Björndalen lief seinen ersten Weltcup vor 25 Jahren. Seitdem hat er in seiner einzigartigen Karriere 94 Weltcups, 20 WM-Titel und acht Olympia-Goldmedaillen gewonnen. Erst in diesem Frühjahr verdrängt ihn Landsfrau Marit Björgen von der Spitze der ewigen Bestenliste der erfolgreichsten Winter-Olympioniken.