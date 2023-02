Biathlon-Superstar Johannes Thingnes Bö „Ich bin in der besten Form meines Lebens“

Das Thermometer zeigt zwei Grad unter null, strahlend blauer Himmel, kein Hauch von einer Windböe ist am Schießstand von Oberhof zu spüren. Es ist das letzte Training für die Elite im Biathlon, bevor der Startschuss bei der WM am Mittwoch fällt. Dementsprechend herrscht viel Trubel am Schießstand und mittendrin: der aktuelle Ausnahmebiathlet Johannes Thingnes Bö. Einen Schuss nach dem anderen setzt der Norweger ins Schwarze. Immer und immer wieder räumt er alle Scheiben ab. Die Leichtigkeit dabei ist ihm förmlich vom Gesicht abzulesen.

Lesen Sie weiter mit Tagesspiegel Plus Nie waren verlässliche Informationen wichtiger Jetzt 30 Tage gratis testen Stark werbereduziert

in der Tagesspiegel App Exklusive Inhalte für

Tagesspiegel Plus-Leser Ohne Risiko:

Jederzeit kündbar Jetzt 30 Tage gratis testen Schon Digital-Abonnent? Hier anmelden