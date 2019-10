Im Yankee-Stadium herrscht in der Nacht zu Samstag (1.07 Uhr, live bei Dazn) Explosionsgefahr. Die „Bomba Squad“ der Minnesota Twins ist im ersten von maximal fünf Spielen der ersten Play-off-Runde in der Major League Baseball (MLB) zu Gast bei den „Bronx Bombers“. Es ist der Angriff der neuen Homerun-Könige auf die alten. 307 Mal schlugen die Twins den Ball in der abgelaufenen Hauptrunde aus einem Stadion und stellten damit einen Rekord in der MLB auf. Doch auch die Yankees machten ihrem Spitznamen alle Ehre, dem Rekordchampion der Liga gelangen 306 Homeruns. Das Duell zwischen Yankees und Twins dürfte demnach ein Fest für Souvenirjäger im Publikum werden.

Auch Maximilian Kepler-Rozycki ist einer, der den Ball gern mal über den Zaun schlägt. 36 Mal schafft er das in der regulären Saison für Minnesota, ehe ihn vor drei Wochen eine Schulterverletzung stoppte. Sein Einsatz im ersten Duell mit den Yankees gilt allerdings als wahrscheinlich, auch Kepler selbst geht davon aus, das Spiel als erster Schlagmann seines Teams zu eröffnen. „Ich bin aufgeregt, aber positiv. Es wird einfach besonders“, sagte der 25-jährige Berliner in dieser Woche.

Auch sein Manager Rocco Baldelli erwartet, dass sein Star auflaufen kann. Und ein Star ist der einzige Deutsche in der MLB tatsächlich. Kepler hat sich in dieser Saison zu einem der besten Spieler der Liga entwickelt, seine statistischen Werte sind so gut wie noch nie. Der Respekt vor ihm ist gewachsen. Gleiches gilt für sein Team. Dass die Twins es auf 101 Siege in den 162 Spielen bringen, hätte vor der Saison nicht jeder erwartet. Die Mannschaft profitierte dabei vor allem von ihrer Offensivpower, die sich durch den kompletten Kader zieht und die Schwächen der Werfer kompensierte. Das macht Minnesota gegen die Yankees zwar noch nicht zum Favoriten, die Voraussetzungen sind aber andere als noch vor zwei Jahren, als sich beide Teams schon einmal im Oktober gegenüberstanden. Damals gewannen die Yankees im Ausscheidungsspiel für die Play-offs allerdings klar mit 8:4.

Die Twins waren seinerzeit dennoch mit ihrer Saison zufrieden, in den diesjährigen Play-offs wollen sie aber nicht nur dabei sein, sondern rechnen sich Chancen auf den Titel aus. In einem Interview bei Spox und Dazn erklärte Kepler den Einzug in die World Series als „Hauptziel“. Um dort dann den Titel zu gewinnen, sind insgesamt elf Siege nötig. Die Konkurrenz ist allerdings groß und größer als die Yankees kann ein Gegner sowieso nicht sein. Das Team aus New York hatte in dieser Saison großes Verletzungspech, schaffte es dennoch nahezu mühelos in die Play-offs. Wie für die Twins gilt: Jeder Spieler aus dem Line-Up kann jederzeit einen Homerun schlagen.

Trotzdem erwarten sie in New York, dass es nicht einfach werden dürfte, drei Siege gegen Minnesota einzufahren. „Sie sind ein Biest“, sagte Yankees-Manager Aaron Boone vor der Serie. Und Biester können schon mal wild um sich schlagen – im Baseball muss das nicht das Schlechteste sein.