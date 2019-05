Der französische Fußball-Meister Paris Saint-Germain hat den Vertrag mit Trainer Thomas Tuchel bis 2021 verlängert. Dies teilte der Club am Samstag mit. Der 45-jährige Tuchel war vor einem Jahr nach Paris gewechselt und hatte mit dem Star-Ensemble den Meistertitel verteidigt. In der Champions League war Tuchels Mannschaft allerdings schon im Achtelfinale ausgeschieden und hatte den erstmaligen Gewinn des Königsklassen-Titels erneut frühzeitig verpasst. Auch im nationalen Pokal gab es für PSG mit der Niederlage im Endspiel eine Enttäuschung. „Ich bin sehr glücklich und stolz auf meine Verlängerung“, wurde Tuchel in der Mitteilung zitiert. (dpa)