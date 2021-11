Fußball-Bundesligist Hertha BSC öffnet nach der Anpassung der Infektionsschutzmaßnahmenverordnung die Ostkurve für die Fans. Bereits im Heimspiel am kommenden Sonntag gegen Bayer 04 Leverkusen (15.30 Uhr/DAZN) können Dauerkarteninhaber der Saison 2019/2020, die für diese Spielzeit kein neues Saisonticket gekauft haben, sich über den Online-Shop eine Karte für die Partie des 11. Spieltags sichern, wie der Verein auf seiner Internetseite mitteilte. Der Vorverkauf beginnt an diesem Dienstag um 10 Uhr. Insgesamt dürfen bis zu 37.500 Zuschauer nach der 3G-Regelung in das Stadion kommen und somit 50 Prozent der Kapazität. Bisher durften lediglich bis zu 25.000 Besucher die Tore passieren. (dpa)