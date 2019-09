Am Kottbusser Tor in Kreuzberg werden die Läufer mit türkischem Ethnorock der Band "Ferhat Güneli & Ensemble" empfangen. Trotz Regens sind zahlreiche Zuschauer zum Anfeuern gekommen. Unter ihnen auch Andrea und Rabea aus Heidelberg. Die jungen Frauen machen mit einer Rassel Lärm. "Wir wollen unsere Männer anfeuern", sagt Rabea. Die beiden treten in diesem Jahr zum ersten Mal beim Berlin-Marathon. Und wann sind sie am Kotti? "Das kann noch dauern", sagt Andrea und lacht.