Ashete Bekere gewinnt im Sprint

Die zwei Äthiopierinnen laufen zusammen durchs Brandenburger Tor. Bekere startet den Zielsprint, Dibaba hält kurz dagegen, kann dann aber nicht mehr mithalten. Ashete Bekere gewinnt in 2:20:14 und hat am Schluss sieben Sekunden Vorsprung vor ihrer Landsfrau. Platz drei geht - nein, nicht an eine Äthiopierin - an Sally Chapyego. Ihre Zeit: 2:21:06