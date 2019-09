Kurz vor dem Südstern in Kreuzberg verteilen Helfer Wasser in Trinkbechern. Wenige Meter weiter häufen sich die Becher am Straßenrand. Der Berlin-Marathon will in diesem Jahr stärker auf Umweltverträglichkeit achten, deshalb sollen die Läufer ihre Becher selbst in die eigens dafür aufgestellten Tonnen werfen. Doch dort landen zumindest hier am Südstern nur wenige Becher. Während des Laufens noch einen gezielten Wurf zu machen - das scheint für die meisten Läufer eine eher unerwartete Herausforderung zu sein.