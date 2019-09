Und der schnellste Berliner? Läuft für Fortuna Marzahn

Mustapha El Ouartassy hat am Sonntag seinen zweiten Marathon unter Wettkampfbedingungen bestritten. Vor einem Jahr ging er in Berlin für seine Vereinskollegin vom VfL Fortuna Marzahn, Mayada Al-Sayad, als Tempomacher an den Start; im Frühjahr lief er in Düsseldorf erstmals für sich selbst und kam in 2:15:28 Stunden ins Ziel. Heute hat er seine Leistung noch mal um 1:26 Minuten unterboten. Mit 2:14:02 Stunden stellte El Ouartassy eine neue persönliche Bestleistung auf und wurde der schnellste Berliner Läufer beim Berlin-Marathon 2019. Die "Internationalen Berliner Meisterschaften" habe er gewonnen, scherzte Doris Nabrowsky, die Vorsitzende von Fortuna Marzahn. Denn der 29-Jährige ist Marokkaner, war bisher nur geduldet, hat eine Aufenthaltserlaubnis in Aussicht - und wünscht sich eine Einbürgerung. Irgendwann möchte er für Deutschland starten. Mit 2:14:02 Stunden wäre er in der deutschen Jahresbestenliste auf dem zweiten Rang, erzählt seine Betreuerin Nabrowsky. In der Gesamtwertung des Berlin-Marathons kam er auf Platz 26 – zwei Plätze vor dem Österreicher Valentin Pfeil, der für den SC Charlottenburg startet und nur 15 Sekunden hinter ihm landete.