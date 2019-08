Streckenrekord beim "SportScheck RUN"

Am Sonntagmorgen wurde in Steglitz-Zehlendorf gerannt. 5348 Läuferinnen und Läufer starteten über die 10,5 Kilometer sowie über die Distanz eines Halbmarathons. Valentin Pfeil war dort am Schnellsten. Der 31-jährige Österreicher lief in 1:04:06 Stunden persönliche Bestzeit und stellte damit einen neuen Streckenrekord auf. „Gewinnen ist das eine, persönliche Zielsetzungen sind das andere, ich möchte beim Berlin Marathon meine Bestzeit von 2:12:55 Stunden angreifen", sagte der Sieger.



Pfeil folgten auf den Plätzen Simon Stützel (1:05:06 Stunden) und Christian Steinhammer (1:05:27 Stunden). Bei den Frauen setzte sich Anne Berber mit 1:22:28 Stunden vor Julia Leenders (1:24:37 Stunden) und Jennifer Weigt (1:27:59 Stunden) durch. Den Viertel-Marathon gewann Caroline Pennacchio in 40:25 Minuten. Im Männer-Klassement stand Frank Merrbach mit 34:25 Minuten ganz oben auf dem Podium.



Mit 65.000 Teilnehmern in 17 Städten ist der "SportScheck RUN" die größte Laufserie Deutschlands. Von Berlin aus zieht das Event nun weiter nach Erfurt und in sieben weitere Städte, bevor es im Herbst in Amsterdam mit dem Finale seinen Höhepunkt erreicht. (Tsp)