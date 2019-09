Bekele könnte in Berlin einen Rekord aufstellen

Kenenisa Bekele gilt als der König der Läufer. Einen solchen Titel muss man sich hart erlaufen. Doch bei dem 37-jährigen Äthiopier standen von Beginn an die Weichen richtig. Geboren wurde der Ausnahme-Athlet in Bekoji. Die Stadt liegt etwa 100 Kilometer südöstlich von Addis Abeba und ist die Heimat vieler bekannter Leichtathleten. Bekele dekorierte sich bereits als Junior mit zahlreichen Titeln bei Cross- und Straßenwettkämpfen. Bei der WM 2003 gewann er vor Haile Gebrselassie über die 10.000 Meter.

Es folgte eine beispiellose Karriere mit diversen Erfolgen von Afrikameisterschaften bis zu Olympischen Spielen. Bekele lief 16-mal zum Weltmeistertitel und hält seit 15 Jahren die Weltrekorde über 5000 sowie 10.000 Meter. Das Berliner Publikum dürfte sich noch gut an seine sehenswerten Siege über diese Distanzen bei der Leichtathletik WM 2009 im Olympiastadion erinnern. Soweit, so glorreich, so souverän. Wären da nicht diese 42,195 Kilometer. 2014 stellte Kenenisa Bekele bei seinem Marathondebüt in Paris mit 2:05:03 Stunden sofort einen Streckenrekord auf, aber danach lief es teils holprig.



Zwar gewann er 2016 den Berlin Marathon mit 2:03:03 Stunden, aber er schrammte wenige Sekunden am Weltrekord vorbei. 2017 sollte es beim Dubai Marathon soweit sein. Doch Bekele stürzte durch Fremdverschulden. Im Herbst des gleichen Jahres stand der Äthiopier erneut an der Startlinie der Hauptstadt, kam jedoch nicht ins Ziel.



Am 29. September nimmt Bekele zum dritten Mal den Berlin Marathon in Angriff, vielleicht läuft er ja nun zum Rekord. (Tsp)