Hände hoch!

Das Publikum macht sich schon mal warm, bevor es gleich zur Zielankunft und damit vermutlich zum Massensprint kommt. Irgendwas mit Beinchen rechts und Beinchen links und Hände hoch und Klatschzwodrei, so will es der Animateur an der Strecke. Die Tribüne ist gar nicht so schlecht gefüllt für das Wetter. Es ist aber ja auch immerhin trocken geblieben seit dem Start. Und jetzt schauen wir mal, wer hier gleich wen im Ziel nass macht.