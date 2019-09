Meine Lieblingsstrecken „Laufen in der Wasserstadt ist wie Urlaub in Holland." Am Berlin-Marathon nimmt auch Konstantin Otto, 36, teil. Er stammt aus Bonn, arbeitet für die Konrad-Adenauer-Stiftung in Berlin, hat viel in Hotels gelebt - und sich dann für Spandau entschieden. 2015 zog er mit seiner Familie in die Wilhelmstadt.