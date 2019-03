Wenn 16 Bobpiloten im Training stürzen und zwei deswegen sogar ihren WM-Start absagen, muss etwas Außergewöhnliches vorgefallen sein – oder die Bob-Schlitten sind eben die Bahn im kanadischen Whistler hinabgesaust. Achtung, Spoiler: Letzteres ist der Fall. Der Hochgeschwindigkeitskanal, den die deutschen Piloten in diesen Tagen zum Ende einer beeindruckenden Saison mit ein paar Titeln verlassen wollen, gilt als hochriskanter Kurs. 2010 schleuderte es den georgischen Rodler Nodar Kumaritaschwili aus der Eisrinne, der Horrorunfall endete an einem Betonpfeiler und tödlich. Der Respekt der Piloten vor der Bahn ist seither immens.

Francesco Friedrich ist der große Gold-Favorit

„Jede Bahn hat Besonderheiten“, sagte Bundestrainer René Spies dem Tagesspiegel kurz vor den Titelkämpfen, „aber das ist eine besonders anspruchsvolle und gefährliche Bahn, sie ist wegen einer Fehlberechnung eigentlich zu schnell. Man muss von oben bis unten sauber und exakt fahren“.

Es gilt deshalb keineswegs als abgemacht, dass Francesco Friedrich nach einer perfekten Saison auch in Whistler die Goldmedaillen abräumt wie von vielen Experten erwartet. Zu viele Fallen bietet die Bahn, die schon kleine Fahrfehler gnadenlos bestraft. Trotzdem tritt der Sachse als großer Favorit an. Überlegen gewann er den Gesamtweltcup im Zweierbob, indem er einfach alle Einzelweltcups als Schnellster beendete. Im Vierer grüßte er im Gesamtklassement ebenfalls von oben. Entsprechend groß ist die Erwartungshaltung, es kann fast gar nicht anders sein.

„Wir wissen, wenn wir unsere normale Leistung bringen, dann sind wir vorne. Die anderen müssen knabbern“, sagt Friedrich. Der Zwischenstand nach den ersten beiden Läufen im Zweierbob gibt ihm Recht, Friedrich führt vor dem Kanadier Justin Kripps mit zwölf Hundertstelsekunden Vorsprung. In der Nacht auf Sonntag fällt ab 2 Uhr die Entscheidung. Sollte Friedrich den Angriff von Kripps abwehren können, dürfte er einen historischen WM-Sieg feiern. Es wäre der fünfte in Folge, eine solche Serie gelang bis dahin lediglich dem Italiener Eugenio Monti (1957 bis 1961).

Bundestrainer Spies sieht psychologischen Vorteil

René Spies warnt: „Wir brauchen eine besondere Leistung, man darf auf dieser Bahn nicht viele Fehler machen.“ Vor allem die Passage 12/13 kann die schönsten Träume schnell platzen lassen, „sie ist eine 50:50-Angelegenheit, 50 Prozenten kommen durch, der Rest stürzt“, erklärt Spies. Zwar hat das deutsche Team im November sechs Tage für ein paar Extraschichten in Whistler eingelegt, der Heimvorteil spielt aber Kripps in die Karten, der die Bahn wesentlich öfters getestet hat als Friedrich. „Die Kanadier und speziell er werden hier natürlich sehr stark sein“, schlussfolgert Spies. Immerhin einen kleinen psychologischen Vorteil zieht der Bundestrainer aus dem Bonus, den die Kanadier haben: „Dass wir aufgrund unserer Erfolge in dieser Saison nun unter Druck stehen, ist nicht der Fall. Wir wissen, dass es eine richtige Hausnummer wird, darauf freuen wir uns.“

Neben Friedrich liegt auch Nico Walther als Dritter auf Medaillenkurs, allerdings auch schon drei Zehntel hinter Friedrich. Just dies hatte Spies schon vor dem Wettkampf erwartet: „Er wird etwas Abstand auf die Spitze haben, weil er am Start zu langsam ist. Ich traue ihm aber eine Medaille zu.“ Enttäuschend verliefen die ersten beiden Läufe dagegen für Johannes Lochner, der nur den achten Rang zur Halbzeit belegt. Vor allem ihm hatte Spies mehr zugetraut – aber die Bahn in Whistler ist eben unberechenbar.