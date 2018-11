Was wurde nicht alles geredet und gemeckert. Wie langweilig die Fußball-Bundesliga geworden ist, wie bieder und dröge die Spiele, wie konkurrenzlos der FC Bayern. Das ist nicht einmal ein halbes Jahr her.

Und jetzt? Unkt keiner mehr. So spannend wie in dieser Spielzeit ist es schon lange nicht mehr zugegangen in Deutschlands höchster Spielklasse. In elf Versuchen haben es nun schon drei Mannschaften geschafft, die großen Bayern ganz klein zu halten - und das nicht einmal nur mit Glück. Hertha erarbeitete sich den Erfolg, Mönchengladbach erspielte sich ihn - und Borussia Dortmund erkämpfte sich ihn am Samstagabend auf erstaunliche Art und Weise.

Es war sicherlich eines der spannendsten, schnellsten und mitreißendsten Bundesligaspiele der jüngeren Vergangenheit. Die Bayern spielten so wie in guten alten Tagen und trotzdem trotzten die Dortmunder ihnen.

Mit ihrem frechen Fußball haben sie sich nun schon sieben Punkte Vorsprung auf den FC Bayern erspielt. Und zwischen die beiden Supermannschaften haben sich, und das sollte nicht vergessen werden, noch die Gladbacher gemogelt.

Wie war das nochmal mit der Langeweile?

Die Bundesliga zeigt im Moment, wie viel sie eben doch noch wert ist. Wie packend Fußball weiterhin sein kann. Wie viele Menschen er mit solch tollen Begegnungen immer noch erreicht. In Zeiten, in denen über eine Superliga der Superreichen diskutiert wird, sollte man deshalb vielleicht mal kurz innehalten und überlegen, was dieses einfache Spiel wirklich ausmacht. Und wenn man sich dafür immer wieder das Spiel Borussia Dortmund gegen den FC Bayern vom Samstagabend anschauen muss.