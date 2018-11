In diesem Fall darf aus Sicht von Hertha BSC gerne von einem Hammerlos gesprochen werden. Im Achtelfinale des DFB-Pokals trifft Hertha BSC im Berliner Olympiastadion auf den deutschen Rekordmeister FC Bayern München.

Das ergab die Auslosung am Sonntag in der ARD-Sportschau. Losfee war Serdal Celebi, der seine berührende Geschichte jüngst dem Tagesspiegel erzählte.

Die Bayern sind dabei nicht zwingend der große Favorit gegen Hertha. Am sechsten Spieltag in dieser Saison besiegten die Berliner die Münchner im Olympiastadion mit 2:0. Auch stecken die Bayern in einer Krise. Am Samstag kamen sie nicht über 1:1 im Heimspiel gegen den SC Freiburg hinaus. "Irgendeiner muss ja in jeder Runde gegen die Bayern spielen. Und wir sind sehr froh über ein volles Olympiastadion", teilte Herthas Trainer Pal Dardai über den Kurzmitteilungsdienst Twitter mit.

In den weiteren Begegnungen empfängt Bundesliga-Tabellenführer Borussia Dortmund den SV Werder Bremen, zudem stehen sich Schalke 04 und Fortuna Düsseldorf sowie RB Leipzig und der VfL Wolfsburg gegenüber. Das Achtelfinale findet am 5. und 6. Februar statt. Das Finale steigt am 25. Mai 2019 im Berliner Olympiastadion. (Tsp/dpa)