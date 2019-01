Eigentlich gelten auch die hartgesottenen Fans der BR Volleys als sehr verständnisvoll, wenn es darum geht, ihrer Mannschaft mal ein schlechtes Spiel zu verzeihen. Doch nach den durchwachsenen Leistungen der bisherigen Saison hielten am Mittwochabend schon während des ersten Satzes des Bundesliga-Spitzenspiels gegen den VfB Friedrichshafen einige Anhänger im Fanblock ein Banner hoch mit der Aufschrift: „Fight now!“ – Kämpft jetzt!

Ihre Aufforderung wurde nur zum Teil erhört. Die Berliner Mannschaft gab sich im Duell mit dem großen Rivalen zwar nie auf, doch sie verlor deutlich mit 0:3 (23:25, 17:25, 21:25) vor 7276 Zuschauern in der Max-Schmeling-Halle. So misslang es den Volleys, wieder voll in den Kampf um die deutsche Mannschaft einzusteigen.

Grankin nicht in der Startformation

Dafür hatten die Berliner am Mittwoch aber ein anderes Zeichen gesetzt, dass sie ihren Titel auch in dieser Saison noch mit aller Macht verteidigen wollen. Wenige Stunden vor Spielbeginn hatten die Volleys verkündet, dass sie kurzfristig einen weiteren Neuzugang verpflichtet haben: den Russen Sergej Grankin, der auch schon gleich gegen Friedrichshafen spielberechtigt war. Der Olympiasieger von 2012, der zuletzt für Dynamo Moskau spielte, erhält einen Vertrag bis zum Saisonende. Mit Grankin haben die Volleys nun drei Zuspieler.

Dass Kapitän Sebastian Kühner und Jan Zimmermann, bisher das Zuspieler-Duo, von dem Transfer alles andere als begeistert sein sollen, ist wenig überraschend. Allerdings waren Trainer Cedric Enard und Manager Kaweh Niroomand mit den bisherigen Leistungen der beiden kaum zufrieden. „Mit Blick auf den Saisonverlauf und in enger Abstimmung mit dem Trainerteam sehen wir an vielen Stellen Handlungsbedarf. Unser Zuspiel versuchen wir nun, mit Sergej zu konsolidieren“, sagte Niroomand. Für Grankin ist Berlin die erste Auslandsstation seiner Karriere. „Für mich wird Berlin ein Abenteuer“, wurde er in der Klubmitteilung zitiert.

Von Beginn an spielte der 34-Jährige allerdings noch nicht. In der Startformation stand Kühner. Und den Zuschauern bot sich ein bekannter Spielverlauf. Nach Fehlern in der Annahme lagen die Berliner früh mit 2:5 zurück. Mit guten Aktionen im Block konnten sie kurz darauf aber wieder ausgleichen (8:8), und nach einem Ass von Kühner führten sie zum ersten Mal (14:13). Danach leisteten sich die Volleys jedoch erneut eine Schwächephase und fielen zurück. Beim Stand von 17:20 wurde Grankin dann zum ersten Mal eingewechselt. Seine ersten Pässe kamen an und die Berliner waren wieder ran (21:22). Enard brachte dann wieder Kühner und es gelang der Ausgleich zum 22:22. Allerdings unterliefen den Berlinern in der Folge einige Fehler und sie verloren den ersten Satz 23:25.

Den Start in den nächsten Durchgang verschliefen die BR Volleys komplett. Sie schwächelten in der Annahme, die Zuspiele waren ungenau und so lagen sie mit 2:7 hinten. Kurz darauf kam Grankin erneut für Kühner. Doch es war offensichtlich, dass dem Russen, der erst seit Dienstag in Berlin ist, noch die Abstimmung mit seinen Teamkollegen fehlt. Zudem zeigte sich, dass die Spieler der Volleys derzeit sehr mit sich selbst zu kämpfen haben. So wuchs der Rückstand (7:14) und die Fans riefen: „Wir wollen euch kämpfen sehen!“ Aber auch dieser Satz ging deutlich mit 17:25 verloren.

Im dritten Durchgang, den Grankin dann komplett bestritt, zeigten sich die Berliner weiter verunsichert. Nach ordentlichem Start (5:4) unterliefen ihnen Fehler um Fehler und sie mussten sich auch in diesem Satz mit 21:25 geschlagen geben. Grankin und seine neuen Teamkollegen stehen nun vor schwierigen Wochen.