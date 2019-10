Trainer Cedric Enard fehlen die US-Amerikaner Benjamin Patch und Jeffrey Jendryk sowie der Russe Sergey Grankin, die mit ihren Nationalmannschaften beim World Cup in Japan weilen. Da sie am 15. Oktober im japanischen Hiroshima ihre letzten Partien absolvieren, werden sie sowohl bei den Netzhoppers Königs Wusterhausen als auch im ersten Heimspiel gegen die Grizzlys Giesen nicht dabei sein. Das schränkt die personellen Möglichkeit Enards erheblich ein.

Die BR Volleys gehen wie in den vergangenen Jahren auch mit der Bürde, viele Nationalspieler zu haben, in die neue Saison. Während die Netzhoppers seit dem Start der Vorbereitung im August die Möglichkeit haben, sich aufeinander abzustimmen, werden bei den Berlinern bis zur Vorbereitung aufs dritte Saisonspiel nie alle 13 Spieler gleichzeitig im Training gewesen sein.

Die vakante Position des Zuspielers, die Grankin in der vergangenen Rückrunde so exzellent ausfüllte und die Volleys zur Meisterschaft führte, wird Rückkehrer Pierre Pujol einnehmen. Auf der Position des Mittelblockers hat Cedric Enard durch die Abwesenheit von Jendryk nur die Wahl zwischen Georg Klein und Nicolas le Goff. Und Letzterer hat noch Trainingsrückstand, da er nach der Europameisterschaft mit Frankreich erst in der vergangenen Woche einsteigen konnte.

Das Berlin-Brandenburg-Derby in König Wusterhausen wird das erste Spiel Moritz Reicherts als Kapitän der BR Volleys sein. Nach dem Karriereende von Sebastian Kühner ernannte Enard den deutschen Nationalspieler nach seiner EM-Rückkehr zu eben solchem. Die Entscheidung kommt nicht von ungefähr: Enard und Reichert kennen sich nicht erst seit Sommer 2018, als der französische Trainer aus seiner Heimat nach Berlin wechselte. Reichert spielte schon seit 2017 in Tours unter seinem heutigen Coach.

Die BR Volleys starteten in den vergangenen drei Jahren jeweils mit einem Auswärtsspiel – und alle endete 3:0. Im vergangenen Jahr besiegten sie Giesen souverän, ebenso 2016 Bühl. Lediglich vor zwei Jahren ging der Saisonstart in Düren so richtig in die Hose. Dass es zu Beginn dieser Saison ein zweites Düren gibt, ist beim Blick auf die Statistiken sehr unwahrscheinlich: Erst einmal verloren die Berliner gegen Königs Wusterhausen, 28 gingen sie als Sieger vom Feld. Allein in der vergangenen Saison ließen die BR Volleys den Netzhoppers sowohl in der Liga als auch im Pokal in den insgesamt drei Spielen keine Chance.