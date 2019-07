Gründlichkeit, Genauigkeit, Pünktlichkeit – das sind normalerweise Tugenden, die weltweit mit Deutschland in Verbindung gebracht werden. Beim Personenverkehr sind die Deutschen im internationalen Vergleich allerdings bestenfalls zweitklassig, ganz anders als Japan. Die durchschnittliche Verspätung des Hochgeschwindigkeitszugs Tokaido- Shinkansen, der Stolz des Landes, betrug im Jahr 2015 bereits 54 Sekunden. Was nach einer Lappalie klingt, gilt in Japan als schlimmes Vergehen am Kunden. Trotz der hohen Frequenz – auf der 515 Kilometer langen Strecke von Tokio nach Osaka fahren täglich 256 Züge im Zehn-Minuten-Takt – zählt jede Sekunde. Nicht weniger detailversessen gehen die Japaner ihr nächstes großes nationales Projekt an: die Ausrichtung der Olympischen Sommerspiele 2020 in Tokio. „Ich kann mich an keine andere Gastgeberstadt erinnern, die ein Jahr vor den Spielen bei der Vorbereitung schon so weit war“, sagt Thomas Bach, Präsident des Internationalen Olympischen Komitees (IOC).

In der japanischen Hauptstadt ist schon zwölf Monate vor der Eröffnungsfeier am 24. Juli 2020 ein unglaublicher Ansturm auf die Tickets ausgebrochen. Die Organisatoren haben – Stichwort: Pünktlichkeit – offensichtlich ganze Arbeit geleistet. Für die 339 Wettkämpfe in 33 Sportarten sind bereits 3,2 Millionen Eintrittskarten verkauft. Die Organisatoren rechnen mit etwa 7,8 Millionen Eintrittskarten für die Spiele, japanische Medien spekulieren, dass es am Ende sogar mehr als neun Millionen werden. Für die „aufregendsten Spiele aller Zeiten“ hat Tokio mehr als 20 Milliarden US-Dollar aufgewendet. Die Baukosten für das neue Nationalstadion wurden immerhin auf 1,2 Milliarden Euro gesenkt. Dort werden die Eröffnungs- und die Abschlussfeier der Olympischen Spiele und der Paralympics stattfinden. Es ist zu 90 Prozent fertiggestellt. Einschließlich des Stadions werden acht neue Wettkampfstätten gebaut. 25 Sportanlagen gibt es bereits und werden teils renoviert; zehn weitere werden nur für die Spiele vorübergehend genutzt.

Allerdings gibt es auch Herausforderungen – zum Beispiel gilt es ein Verkehrschaos zu vermeiden. Dazu sollen Auffahrten zur Stadtautobahn in der Nähe der Wettkampfstätten gesperrt werden. Außerdem wird an Unternehmen appelliert, ihren Mitarbeitern in Tokio Heimarbeit zu erlauben. Bahnbetreiber im Raum Tokio sind zudem dazu aufgerufen, ihre Betriebszeiten auszuweiten. In Tokio pendeln jeden Tag acht Millionen Menschen in 47 000 Zügen. Zu den Olympischen Spielen wird sich diese Zahl Schätzungen zufolge noch einmal um 650 000 Menschen erhöhen. (Tsp/dpa)