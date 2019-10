Die rassistischen Vorfälle beim EM-Qualifikationsspiel der englischen Fußball-Nationalmannschaft in Bulgarien (6:0) haben für Entsetzen gesorgt. Greg Clarke, der Vorsitzende des Verbandes FA, nannte das Geschehen „eine der schrecklichsten Nächte, die ich je im Fußball gesehen habe“. Umgehend forderte die FA Untersuchungen durch die europäische Fußball-Union Uefa.

Coach Gareth Southgate zeigte sich trotz des klaren Sieges nach dem Match in Sofia betroffen. „Wir wissen, dass dies eine inakzeptable Situation ist, aber ich denke, wir haben es geschafft, zwei Aussagen zu treffen: Indem wir das Spiel gewonnen haben, aber auch indem wir alle auf die Situation aufmerksam gemacht haben, als das Spiel zweimal gestoppt wurde.“

Das Spiel war in der ersten Halbzeit zweimal wegen rassistischer Äußerungen von bulgarischen Fans unterbrochen worden, mehrfach wurde von einheimischen Zuschauern auf der Tribüne der Hitlergruß gezeigt. Vor allem Debütant Tyrone Mings hatte sich bei seinem Länderspiel-Debüt mehrfach beim kroatischen Schiedsrichter Ivan Bebek beschwert, dass sein Teamgefährte Raheem Sterling bei jeder Ballberührung mit Affenlauten von der Tribüne diskreditiert wurde. Die Beleidigungen waren „ziemlich klar auf dem Platz zu hören, aber wir zeigten eine großartige Reaktion und ein großes Miteinander, und letztendlich haben wir den Fußball sprechen lassen“, sagte Mings.

Der Stadionsprecher warnte nach Aufforderung durch den Referee vor dem Abbruch der Partie. „Die unglücklichen Vorfälle im Spiel wurden so gut wie möglich behandelt, und wir sind stolz darauf, wie wir damit umgegangen sind“, twitterte der 26-jährige Mings von Aston Villa. „Wir alle haben die Entscheidung getroffen. Wir sind glücklich, dass wir auf das Spielfeld zurückgekehrt sind“, schilderte er.

Die Spieler der englischen Nationalmannschaft hatten bereits vor den beiden Qualifikationsspielen gegen Tschechien und Bulgarien angekündigt, das Spielfeld zu verlassen, falls es zu rassistischen Vorfällen kommen sollte. „Wenn das einem von uns passiert, passiert es allen“, sagte England-Stürmer Tammy Abraham und verwies auf Aussagen seines Mannschaftskapitäns. „Harry Kane hat gesagt, wenn wir unglücklich sind, wenn ein Spieler unglücklich ist, dann verlassen wir alle gemeinsam das Spielfeld.“

Bei der Partie am Montagabend blieben 5000 der insgesamt 46.340 Plätze im Wassil-Lewski-Nationalstadion von Sofia auf Anweisung der Uefa leer. Die Europäische Fußball-Union bestrafte den bulgarischen Fußballverband damit für rassistisches Verhalten der Fans bei EM-Qualifikationsspielen im Juni. Auch die Partie gegen Tschechien im November wird Bulgarien vor teilweise leeren Rängen bestreiten.

Ukraine ist bei EM dabei

In Paris trennten sich Weltmeister Frankreich und die Türkei mit 1:1 (0:0). Erneut salutierten türkische Spieler und zeigten so ihre Sympathie mit der Politik von Präsident Recep Tayyip Erdogan. Schon beim 1:0-Sieg gegen Albanien am vergangenen Freitag hatten die türkischen Profis nach dem Siegtreffer auf dem Platz und später auch in der Kabine mit der Hand an der Stirn salutiert. Nun ermittelt die Uefa wegen einer möglichen politischen Bekundung rund um die scharf kritisierte türkische Militäroffensive in Nordsyrien gegen den Verband des Landes.

Als nächstes Team qualifizierte sich zudem am Montagabend die Ukraine für die Europameisterschaft im kommenden Jahr. Die ukrainische Auswahl gewann ihre Partie gegen Europameister Portugal mit 2:1 (2:0) und liegt in der Gruppe B mit 19 Punkten nun uneinholbar vor den Portugiesen (11 Punkte) auf Rang eins. Roman Jaremtschuk und der frühere Dortmunder Profi Andrej Jarmolenko hatten die Ukraine in der ersten Halbzeit in Führung gebracht, der insgesamt 700. Pflichtspieltreffer von Cristiano Ronaldo per Handelfmeter in der zweiten Hälfte reichte am Ende nur zum Anschluss. (Tsp, dpa)