Fußball-Bundesligist Hertha BSC muss in der Partie beim VfB Stuttgart ohne die angeschlagenen Offensivspieler Salomon Kalou und Arne Maier auskommen. Der 33 Jahre alte Ivorer und der U21-Nationalspieler standen nicht im 18-Mann-Kader für das Spiel am Samstag (15.30 Uhr), den die Berliner am Freitag via Twitter bekanntgeben.

Tagesspiegel