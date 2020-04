Tönnies bietet DFL sein Firmenlabor an Schalke-Aufsichtsratschef und Fleischfabrikant Clemens Tönnies möchte in seinem Firmenlabor künftig Coronavirus-Tests durchführen lassen und hat entsprechende Unterstützung auch der Deutschen Fußball-Liga (DFL) angeboten. „Es gab einen Austausch. Die Entscheidung liegt nun bei der DFL“, sagte Tönnies der Deutschen Presse-Agentur: „Wenn sie genug Test-Kapazitäten haben, stellen wir unsere anderen zur Verfügung.“ Die DFL wollte zu dem Thema auf Anfrage keinen Kommentar abgeben.



Zuvor hatte das „Westfalen-Blatt“ darüber berichtet. Ein Sprecher von Tönnies' Firma erklärte, man habe „für den Fall, dass ein Kapazitätsengpass in medizinischen Fachlaboren besteht“, auch Behörden oder medizinischen Fachlaboren angeboten, die Kapazitäten zu nutzen.



Bild: Imago